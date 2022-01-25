Как США ответят России на гарантии безопасности

15:52 25.01.2022 (обновлено: 19:42 25.01.2022)
СМИ раскрыли ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
Bloomberg: США в ответе по гарантиям безопасности назовут тревожащие Европу действия России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вашингтон в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности перечислит действия Москвы, вызывающие опасения у стран Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в ЕС.
По информации СМИ, подробное обсуждение требований маловероятно. При этом США согласовывают ответ с Евросоюзом и НАТО: в нем они планируют, помимо опасений Брюсселя, указать области, в которых проблемы могут быть решены.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Ответа пока не последовало.
В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.