https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769455931.html

Как США ответят России на гарантии безопасности

СМИ раскрыли ответ США на предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.01.2022

Как США ответят России на гарантии безопасности

Вашингтон в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности перечислит действия Москвы, вызывающие опасения у стран Европы, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:52

2022-01-25T15:52

2022-01-25T19:42

сша

евросоюз

нато

восточная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вашингтон в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности перечислит действия Москвы, вызывающие опасения у стран Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в ЕС.По информации СМИ, подробное обсуждение требований маловероятно. При этом США согласовывают ответ с Евросоюзом и НАТО: в нем они планируют, помимо опасений Брюсселя, указать области, в которых проблемы могут быть решены.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Ответа пока не последовало.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

сша

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, евросоюз, нато, восточная европа, россия