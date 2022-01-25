https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769344770.html

Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах

Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах - РИА Новости, 25.01.2022

Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах

Лидеры ФРГ, Франции, Польши, США, Британии, Италии, ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности на переговорах, говорится в заявлении,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:18

2022-01-25T01:18

2022-01-25T01:20

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, Польши, США, Британии, Италии, ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности на переговорах, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.При этом участники встречи "подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также согласились, что "дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия", говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/germaniya-1769327008.html

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в мире, сша, нато