01:18 25.01.2022 (обновлено: 01:20 25.01.2022)
Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
Лидеры ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности в переговорах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции, Польши, США, Британии, Италии, ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности на переговорах, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.
"Сегодня вечером канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обсудил в рамках видеоконференции с президентами Франции, Польши и США, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Италии, а также председателем Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО ситуацию на Украине и вокруг нее, дальнейшие действия в отношении России. Все участники выразили серьезную озабоченность по поводу массовых перемещений российских войск и напряженности, вызванной Россией. Они разделили мнение о том, что Россия должна предпринять видимые шаги по деэскалации. Все участники также сошлись во мнении, что вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров. Они подтвердили готовность продолжать дипломатические усилия в этом направлении, в том числе посредством усилий Германии и Франции в рамках нормандского формата", - говорится в сообщении.
При этом участники встречи "подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также согласились, что "дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия", говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.