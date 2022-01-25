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Лукашенко заявил о провокациях западных стран на границе с ЕС
Лукашенко заявил о провокациях западных стран на границе с ЕС - РИА Новости, 25.01.2022
Лукашенко заявил о провокациях западных стран на границе с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит постепенную эскалацию напряженности на границе со странами ЕС. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:48
2022-01-25T16:48
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит постепенную эскалацию напряженности на границе со странами ЕС."Казалось бы, мелкие (провокации – ред.). Но я вам как пограничник скажу, и вчера генерал Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо – ред.) об этом говорил, что все начинается с этих мелочей. Постепенно эскалация идет", - приводит во вторник слова президента Sputnik Беларусь."Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад - раньше летали на самолетах, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на заседании-совещании с Национальной академией наук страны.Он отметил, что "за прошлую неделю (в соседних странах – ред.) заявляют о том, что до 200 человек за неделю перешло на ту сторону - Польша, Литва, Латвия, в основном в Польшу"."С Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным (президентом России – ред.) еще в прошлом году на юге провести", - заявил он.Согласно сообщению агентства, "белорусский президент отметил плановый характер готовящихся совместных учений (с Россией – ред.) и то, что они совпали с мерами, которые предпринимает Беларусь по укреплению своих южных границ, куда направлен дополнительный контингент вооруженных сил"."Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", - пояснил Лукашенко, добавив, что именно на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов. "Хорошо, что мы задержали этих мерзавцев, а если бы нет?" – сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220125/yazyk-1769445392.html
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, россия
16:48 25.01.2022
 
Лукашенко заявил о провокациях западных стран на границе с ЕС

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что видит эскалацию на границе со странами ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит постепенную эскалацию напряженности на границе со странами ЕС.
"Казалось бы, мелкие (провокации – ред.). Но я вам как пограничник скажу, и вчера генерал Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо – ред.) об этом говорил, что все начинается с этих мелочей. Постепенно эскалация идет", - приводит во вторник слова президента Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:14
Лукашенко выступил за развитие белорусского языка в республике
"Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад - раньше летали на самолетах, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на заседании-совещании с Национальной академией наук страны.
Он отметил, что "за прошлую неделю (в соседних странах – ред.) заявляют о том, что до 200 человек за неделю перешло на ту сторону - Польша, Литва, Латвия, в основном в Польшу".
"Даже не думайте, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что я их из Сомали привез", - сказал Лукашенко. По его мнению, миграционный вопрос надо решать в корне.
Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным (президентом России – ред.) еще в прошлом году на юге провести", - заявил он.
Согласно сообщению агентства, "белорусский президент отметил плановый характер готовящихся совместных учений (с Россией – ред.) и то, что они совпали с мерами, которые предпринимает Беларусь по укреплению своих южных границ, куда направлен дополнительный контингент вооруженных сил".
"Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", - пояснил Лукашенко, добавив, что именно на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов. "Хорошо, что мы задержали этих мерзавцев, а если бы нет?" – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
12:56
Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране
 
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