https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html

В США посоветовали Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной

В США посоветовали Байдену принять сторону России в "войне" с Украиной - РИА Новости, 25.01.2022

В США посоветовали Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:17

2022-01-25T18:17

2022-01-25T18:20

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине.Как отметил Карлсон, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. По его словам, такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве напомнили, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

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политика, украина, сша, джо байден, нато, россия