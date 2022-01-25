В США посоветовали Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной

18:17 25.01.2022 (обновлено: 18:20 25.01.2022)
В США посоветовали Байдену принять сторону России в "войне" с Украиной
Журналист Fox News посоветовал Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине.
"Почему неприемлемо поддерживать Россию, но "правильно" — симпатизировать Украине? Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это", — порассуждал он.
Как отметил Карлсон, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. По его словам, такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве напомнили, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.