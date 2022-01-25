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В США посоветовали Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной
В США посоветовали Байдену принять сторону России в "войне" с Украиной - РИА Новости, 25.01.2022
В США посоветовали Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной
Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:17
2022-01-25T18:20
политика
украина
сша
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине.Как отметил Карлсон, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. По его словам, такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве напомнили, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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политика, украина, сша, джо байден, нато, россия
18:17 25.01.2022 (обновлено: 18:20 25.01.2022)
 
В США посоветовали Байдену принять сторону России в "войне" с Украиной

Журналист Fox News посоветовал Байдену принять сторону России в случае "войны" с Украиной

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине.
"Почему неприемлемо поддерживать Россию, но "правильно" — симпатизировать Украине? Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это", — порассуждал он.
Как отметил Карлсон, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. По его словам, такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве напомнили, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
16:31
BI: Байдену придется сделать тяжелый выбор в отношении России
 
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