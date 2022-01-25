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https://ria.ru/20220125/bangladesh-1769421489.html
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений - РИА Новости, 25.01.2022
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений
Президент России Владимир Путин поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра страны Шейх Хасину с 50-летием установления дипломатических... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:45
2022-01-25T13:45
в мире
бангладеш
дакка (город)
москва
владимир путин
шейх хасина
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра страны Шейх Хасину с 50-летием установления дипломатических отношений двух стран, отметив, что связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. Вот уже полвека связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения", - говорится в поздравлении."Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам народов России и Бангладеш, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - сказано в телеграмме.Российский лидер пожелал президенту и премьеру Бангладеш доброго здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
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в мире, бангладеш, дакка (город), москва, владимир путин, шейх хасина, россия
13:45 25.01.2022
 
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений

Президент Путин: связи между Россией и Бангладеш развиваются в духе дружбы и уважения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра страны Шейх Хасину с 50-летием установления дипломатических отношений двух стран, отметив, что связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. Вот уже полвека связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения", - говорится в поздравлении.
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам народов России и Бангладеш, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - сказано в телеграмме.
Российский лидер пожелал президенту и премьеру Бангладеш доброго здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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Премьер Бангладеш дала старт установке корпуса реактора AЭС "Руппур"
 
В миреБангладешДакка (город)МоскваВладимир ПутинШейх ХасинаРоссия
 
 
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