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Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений - РИА Новости, 25.01.2022
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений
Президент России Владимир Путин поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра страны Шейх Хасину с 50-летием установления дипломатических... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:45
2022-01-25T13:45
2022-01-25T13:45
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бангладеш Абдула Хамида и премьер-министра страны Шейх Хасину с 50-летием установления дипломатических отношений двух стран, отметив, что связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. Вот уже полвека связи между Москвой и Даккой неизменно развиваются в духе дружбы и взаимного уважения", - говорится в поздравлении."Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам народов России и Бангладеш, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - сказано в телеграмме.Российский лидер пожелал президенту и премьеру Бангладеш доброго здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
https://ria.ru/20211010/bangladesh-1753864673.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), москва, владимир путин, шейх хасина, россия
Путин поздравил президента Бангладеш с 50-летием установления дипотношений
Президент Путин: связи между Россией и Бангладеш развиваются в духе дружбы и уважения