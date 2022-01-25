https://ria.ru/20220125/avtomobili-1769350782.html

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России - РИА Новости, 25.01.2022

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России

Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:51

2022-01-25T04:51

2022-01-25T06:44

экономика

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765696211_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_21e7fa6b0169f23850050ba085054890.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).Следом идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo, хотя продажи версии "с автоматом" и сократились почти на 5%, до 34,5 тысячи машин. Данные сформированы на основе анализа статистики АЕБ, отметили в "Банкавто".При этом традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей и LCV (согласно данным АЕБ, которые включают все комплектации) — Lada Vesta и Granta — в рейтинг не попали. Эксперты поясняют, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.К примеру, в 2021 году было продано 7,4 тысячи машин Lada Granta с "автоматом", Lada X Ray — почти 4 тысячи автомобилей, а продажи всех моделей Lada Vesta (включая SW и Cross) вместе составили 21,4 тысячи штук."В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин и автомобилей категории LCV с различными типами автоматических, включая роботизированные, коробок передач. Это почти на 61 тысячу машин больше, чем в 2020 году, что означает рост общей доли таких версий с 58 до 59,4%", - рассказали аналитики.Эксперты уверены, что Россия медленно, но верно становится страной машин с "автоматом" и идет в этом отношении не по европейскому, а по американскому пути, где автомобили с "механикой" — редкость.

https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия