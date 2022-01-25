Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/avtomobili-1769350782.html
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России
Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:51
2022-01-25T06:44
экономика
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765696211_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_21e7fa6b0169f23850050ba085054890.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).Следом идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo, хотя продажи версии "с автоматом" и сократились почти на 5%, до 34,5 тысячи машин. Данные сформированы на основе анализа статистики АЕБ, отметили в "Банкавто".При этом традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей и LCV (согласно данным АЕБ, которые включают все комплектации) — Lada Vesta и Granta — в рейтинг не попали. Эксперты поясняют, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.К примеру, в 2021 году было продано 7,4 тысячи машин Lada Granta с "автоматом", Lada X Ray — почти 4 тысячи автомобилей, а продажи всех моделей Lada Vesta (включая SW и Cross) вместе составили 21,4 тысячи штук."В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин и автомобилей категории LCV с различными типами автоматических, включая роботизированные, коробок передач. Это почти на 61 тысячу машин больше, чем в 2020 году, что означает рост общей доли таких версий с 58 до 59,4%", - рассказали аналитики.Эксперты уверены, что Россия медленно, но верно становится страной машин с "автоматом" и идет в этом отношении не по европейскому, а по американскому пути, где автомобили с "механикой" — редкость.
https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765696211_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_9122fef52bbb108dccab4d77dbbf1527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия
04:51 25.01.2022 (обновлено: 06:44 25.01.2022)
 
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России

Эксперты "Банкавто" назвали самой продаваемой машиной с "автоматом" в России Kia Rio

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).
"Лидером рейтинга машин с "автоматом" стал Kia Rio (75 448 автомобилей). Его доля "двухпедальных" версий составила 91% (от всех проданных машин этой марки, +10 п.п. к 2020 году). На втором месте расположилась Hyundai Creta – 56,1 тысячи машин с АКП и долей их в гамме в 82% (+6 п.п.). А бронзу завоевывает Hyundai Solaris (48,6 тысячи автомобилей; 80% (+15 п.п.))", - сообщили эксперты, уточнив, что речь идёт о новых автомобилях.
Следом идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo, хотя продажи версии "с автоматом" и сократились почти на 5%, до 34,5 тысячи машин. Данные сформированы на основе анализа статистики АЕБ, отметили в "Банкавто".
При этом традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей и LCV (согласно данным АЕБ, которые включают все комплектации) — Lada Vesta и Granta — в рейтинг не попали. Эксперты поясняют, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.
К примеру, в 2021 году было продано 7,4 тысячи машин Lada Granta с "автоматом", Lada X Ray — почти 4 тысячи автомобилей, а продажи всех моделей Lada Vesta (включая SW и Cross) вместе составили 21,4 тысячи штук.
"В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин и автомобилей категории LCV с различными типами автоматических, включая роботизированные, коробок передач. Это почти на 61 тысячу машин больше, чем в 2020 году, что означает рост общей доли таких версий с 58 до 59,4%", - рассказали аналитики.
Эксперты уверены, что Россия медленно, но верно становится страной машин с "автоматом" и идет в этом отношении не по европейскому, а по американскому пути, где автомобили с "механикой" — редкость.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
03:32
Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на авто с мощностью
 
ЭкономикаАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям