https://ria.ru/20220125/avtomobili-1769350782.html
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России
Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:51
2022-01-25T04:51
2022-01-25T06:44
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).Следом идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo, хотя продажи версии "с автоматом" и сократились почти на 5%, до 34,5 тысячи машин. Данные сформированы на основе анализа статистики АЕБ, отметили в "Банкавто".При этом традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей и LCV (согласно данным АЕБ, которые включают все комплектации) — Lada Vesta и Granta — в рейтинг не попали. Эксперты поясняют, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.К примеру, в 2021 году было продано 7,4 тысячи машин Lada Granta с "автоматом", Lada X Ray — почти 4 тысячи автомобилей, а продажи всех моделей Lada Vesta (включая SW и Cross) вместе составили 21,4 тысячи штук."В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин и автомобилей категории LCV с различными типами автоматических, включая роботизированные, коробок передач. Это почти на 61 тысячу машин больше, чем в 2020 году, что означает рост общей доли таких версий с 58 до 59,4%", - рассказали аналитики.Эксперты уверены, что Россия медленно, но верно становится страной машин с "автоматом" и идет в этом отношении не по европейскому, а по американскому пути, где автомобили с "механикой" — редкость.
https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html
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РИА Новости
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экономика, авто, россия
04:51 25.01.2022 (обновлено: 06:44 25.01.2022)
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили с "автоматом" в России
Эксперты "Банкавто" назвали самой продаваемой машиной с "автоматом" в России Kia Rio
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач в России в 2021 году, говорится в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости).
"Лидером рейтинга машин с "автоматом" стал Kia Rio
(75 448 автомобилей). Его доля "двухпедальных" версий составила 91% (от всех проданных машин этой марки, +10 п.п. к 2020 году). На втором месте расположилась Hyundai Creta
– 56,1 тысячи машин с АКП и долей их в гамме в 82% (+6 п.п.). А бронзу завоевывает Hyundai Solaris
(48,6 тысячи автомобилей; 80% (+15 п.п.))", - сообщили эксперты, уточнив, что речь идёт о новых автомобилях.
Следом идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Замыкает ТОП-5 Volkswagen Polo
, хотя продажи версии "с автоматом" и сократились почти на 5%, до 34,5 тысячи машин. Данные сформированы на основе анализа статистики АЕБ, отметили в "Банкавто".
При этом традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей и LCV (согласно данным АЕБ, которые включают все комплектации) — Lada Vesta и Granta — в рейтинг не попали. Эксперты поясняют, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.
К примеру, в 2021 году было продано 7,4 тысячи машин Lada Granta
с "автоматом", Lada X Ray — почти 4 тысячи автомобилей, а продажи всех моделей Lada Vesta (включая SW и Cross) вместе составили 21,4 тысячи штук.
"В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин и автомобилей категории LCV с различными типами автоматических, включая роботизированные, коробок передач. Это почти на 61 тысячу машин больше, чем в 2020 году, что означает рост общей доли таких версий с 58 до 59,4%", - рассказали аналитики.
Эксперты уверены, что Россия медленно, но верно становится страной машин с "автоматом" и идет в этом отношении не по европейскому, а по американскому пути, где автомобили с "механикой" — редкость.