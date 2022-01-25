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Глава МИД Австралии не считает нужным спекулировать на ситуации с Украиной
Глава МИД Австралии не считает нужным спекулировать на ситуации с Украиной - РИА Новости, 25.01.2022
Глава МИД Австралии не считает нужным спекулировать на ситуации с Украиной
Глава МИД Австралии Марис Пейн не считает нужным спекулировать по поводу ситуации с Украиной, о чем она заявила в интервью радиостанции ABC. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:07
2022-01-25T10:07
в мире
киев
сша
австралия
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн не считает нужным спекулировать по поводу ситуации с Украиной, о чем она заявила в интервью радиостанции ABC."Я не думаю, что будет полезно спекулировать таким образом", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли неизбежным "вторжение" России на Украину, о котором в последнее время усиленно говорят на Западе."Я бы сказала так, и это было бы ясным дипломатическим сигналом, не только со стороны Австралии безусловно..., все призвали Россию принять шаги для деэскалации этой ситуации, оставаться приверженной взаимному диалогу по озабоченностям в области безопасности", - сказала Пейн.В интервью брисбенской радиостанции 4BC она также подтвердила, что Австралия поддерживает Украину, но "не будет вовлечена в военные действия".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Песков ранее в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768853096.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/germaniya-1769311873.html
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в мире, киев, сша, австралия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия, марис пейн
10:07 25.01.2022
 
Глава МИД Австралии не считает нужным спекулировать на ситуации с Украиной

Глава МИД Австралии Марис Пейн не считает нужным спекулировать на ситуации с Украиной

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр иностранных дел Австралии Мариз Пейн
Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн не считает нужным спекулировать по поводу ситуации с Украиной, о чем она заявила в интервью радиостанции ABC.
"Я не думаю, что будет полезно спекулировать таким образом", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли неизбежным "вторжение" России на Украину, о котором в последнее время усиленно говорят на Западе.
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 10:07
Глава МИД Австралии исключила возможность прямой военной помощи Украине
"Я бы сказала так, и это было бы ясным дипломатическим сигналом, не только со стороны Австралии безусловно..., все призвали Россию принять шаги для деэскалации этой ситуации, оставаться приверженной взаимному диалогу по озабоченностям в области безопасности", - сказала Пейн.
В интервью брисбенской радиостанции 4BC она также подтвердила, что Австралия поддерживает Украину, но "не будет вовлечена в военные действия".
"Мы обсуждаем с Украиной поддержку в киберсреде. Они (украинцы) были жертвами очень значительной кибератаки за последнюю неделю или десять дней, как мы поняли, потенциально исходящей из российских источников, возможно, не источников российского правительства, но источников в более широком плане", - сказала Пейн.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Песков ранее в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреКиевСШААвстралияДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровРоссияМарис Пейн
 
 
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