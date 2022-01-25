Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220125/aviaperevozki-1769461859.html
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной - РИА Новости, 25.01.2022
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:17
2022-01-25T18:17
туризм
казань
новости - туризм
пассажиры
авиабилеты
лоукостеры
аэропорты регионов
поволжье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97795/11/977951166_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_2fffcf183356da2d999adb9dc6848530.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.Citrus, новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group, станет вторым лоукостером в России после "Победы".Сейчас администрация воздушной гавани заканчивает согласование с авиакомпанией по маршрутной сети, пояснил он на заседании итоговой коллегии регионального Миндортранса.Глава аэропорта добавил, что к началу летнего сезона на прежние маршруты планирует вернуться ряд зарубежных перевозчиков. Среди них Smart Wings, Air Baltic, Turkmenistan Airlines и еще одна авиакомпания, с которой сейчас ведутся переговоры.
https://ria.ru/20211208/citrus-1762738399.html
казань
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97795/11/977951166_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_de14d7dbc1095a509cfc98bb25abb085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, новости - туризм, пассажиры, авиабилеты, лоукостеры, аэропорты регионов, поволжье, туризм, аэропорты
18:17 25.01.2022
 
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной

Гендиректор аэропорта Казани: лоукостер Citrus откроет продажу билетов весной 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта " Казань"
Здание международного аэропорта Казань - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.
Citrus, новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group, станет вторым лоукостером в России после "Победы".
Сейчас администрация воздушной гавани заканчивает согласование с авиакомпанией по маршрутной сети, пояснил он на заседании итоговой коллегии регионального Миндортранса.
Глава аэропорта добавил, что к началу летнего сезона на прежние маршруты планирует вернуться ряд зарубежных перевозчиков. Среди них Smart Wings, Air Baltic, Turkmenistan Airlines и еще одна авиакомпания, с которой сейчас ведутся переговоры.
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 13:23
S7 рассказала о новом лоукостере Citrus
 
ТуризмКазаньНовости - ТуризмпассажирыавиабилетылоукостерыАэропорты регионовПоволжьеТуризмАэропорты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
21:50На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
Лента новостейМолния
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружиеНа Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"