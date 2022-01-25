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Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной - РИА Новости, 25.01.2022
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:17
2022-01-25T18:17
2022-01-25T18:17
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.Citrus, новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group, станет вторым лоукостером в России после "Победы".Сейчас администрация воздушной гавани заканчивает согласование с авиакомпанией по маршрутной сети, пояснил он на заседании итоговой коллегии регионального Миндортранса.Глава аэропорта добавил, что к началу летнего сезона на прежние маршруты планирует вернуться ряд зарубежных перевозчиков. Среди них Smart Wings, Air Baltic, Turkmenistan Airlines и еще одна авиакомпания, с которой сейчас ведутся переговоры.
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казань, новости - туризм, пассажиры, авиабилеты, лоукостеры, аэропорты регионов, поволжье, туризм, аэропорты
Новый лоукостер из Казани планирует начать продажу билетов этой весной
Гендиректор аэропорта Казани: лоукостер Citrus откроет продажу билетов весной 2022 года
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лоукостер Citrus весной 2022 года планирует начать продажу билетов из столицы Татарстана, сообщил гендиректор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов.
Citrus, новый бюджетный перевозчик холдинга S7 Group, станет вторым лоукостером в России после "Победы".
Сейчас администрация воздушной гавани заканчивает согласование с авиакомпанией по маршрутной сети, пояснил он на заседании итоговой коллегии регионального Миндортранса.
Глава аэропорта добавил, что к началу летнего сезона на прежние маршруты планирует вернуться ряд зарубежных перевозчиков. Среди них Smart Wings, Air Baltic, Turkmenistan Airlines и еще одна авиакомпания, с которой сейчас ведутся переговоры.