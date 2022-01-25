14:43 25.01.2022 (обновлено: 20:07 25.01.2022)
Майнинг мог стать одной из причин аварии в Центральной Азии, заявил эксперт
Эксперт Амирагян заявил, что одной из причин аварии в Центральной Азии мог стать майнинг
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Среди причин, которые привели к аварии в энергокольце Центральной Азии, могут быть майнинг криптовалют, а также холодная погода, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.
Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии.
По словам эксперта, первые данные свидетельствуют о том, что сбой произошел на линии перетока в Казахстане, которая связывает две энергосистемы на территории страны (северную и южную) и обеспечивает электроэнергией южный Казахстан, Киргизию и восточный Узбекистан за счет генерации на севере Казахстана.
"Здесь сконцентрирована основная часть населения этих стран и экономическая активность. В связи с этим можно предположить, что рост использования электроэнергии в регионе ввиду холодной погоды и утреннего пика потребления вызвал дисбаланс в энергосистеме и срабатывание автоматики. Определенную нагрузку на энергосистему также оказывает майнинг криптовалют, который активно развивается в Казахстане в последние годы", - сказал Амирагян.
При этом он отметил, что в последние месяцы энергосистема Казахстана испытывала дефицит мощностей, который был вызван отклонениями потребителей от установленного диспетчерского графика и покрывался перетоками из энергосистемы России.
Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США с 35,4%, третье - у России с долей в 11,2%.