https://ria.ru/20220125/avariya-1769436869.html

Майнинг мог стать одной из причин аварии в Центральной Азии, заявил эксперт

Майнинг мог стать одной из причин аварии в Центральной Азии, заявил эксперт - РИА Новости, 25.01.2022

Майнинг мог стать одной из причин аварии в Центральной Азии, заявил эксперт

Среди причин, которые привели к аварии в энергокольце Центральной Азии, могут быть майнинг криптовалют, а также холодная погода, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:43

2022-01-25T14:43

2022-01-25T20:07

в мире

казахстан

сша

киргизия

узбекистан

россия

энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Среди причин, которые привели к аварии в энергокольце Центральной Азии, могут быть майнинг криптовалют, а также холодная погода, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии.По словам эксперта, первые данные свидетельствуют о том, что сбой произошел на линии перетока в Казахстане, которая связывает две энергосистемы на территории страны (северную и южную) и обеспечивает электроэнергией южный Казахстан, Киргизию и восточный Узбекистан за счет генерации на севере Казахстана.При этом он отметил, что в последние месяцы энергосистема Казахстана испытывала дефицит мощностей, который был вызван отклонениями потребителей от установленного диспетчерского графика и покрывался перетоками из энергосистемы России.Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США с 35,4%, третье - у России с долей в 11,2%.

https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769431835.html

казахстан

сша

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в мире, казахстан, сша, киргизия, узбекистан, россия, энергоавария в центральной азии