https://ria.ru/20220125/armiya-1769511000.html
Раскрыта ахиллесова пята украинской армии
Военные эксперты назвали ахиллесову пяту украинской армии - РИА Новости, 25.01.2022
Раскрыта ахиллесова пята украинской армии
У украинской армии слишком много слабых мест, рассказали опрошенные изданием "Лига" военные эксперты. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:19
2022-01-25T20:19
2022-01-25T21:42
в мире
украина
сша
польша
вооруженные силы украины
тарас чмут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761590897_0:164:1760:1154_1920x0_80_0_0_d7e933fa9243534a1baa25a1a0bb7902.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. У украинской армии слишком много слабых мест, рассказали опрошенные изданием "Лига" военные эксперты.В публикации отмечается, что хотя с 2014 года численность ВСУ выросла более чем в полтора раза, а расходы на оборону теперь составляют шесть процентов от ВВП, за этими цифрами скрыто много проблем.Так, по словам военного эксперта-аналитика, полковника Александра Саенко, часть техники вроде тепловизоров и квадрокоптеров для армии все еще приобретают волонтеры, военные закупки засекречены, а переход к более прозрачной, евроатлантической системе попросту заблокировал процесс заключения новых сделок."Количество продукции оборонного назначения, поступившей в ВСУ в рамках госзаказа в объеме 100%, — это лишь шесть позиций из 37", — пояснил эксперт.Отдельно он обратил внимание на ситуацию с горючим. По его словам, она критическая: освоена лишь половина выделенных средств.Военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что ВСУ потеряли полгода из-за бюрократических проволочек между ведомствами и, несмотря на почти полное освоение бюджета госзакупок, армия не получила того, что должно было поступить в течение года."Хуже всего дела сейчас обстоят с авиацией. Оборудование воздушных сил — давно устаревшее, советское, в лучшем случае 1991 года выпуска, его сложно ремонтировать и обслуживать, двигатели там — российские", — сказал Чмут.Он подчеркнул, что модернизировать технику не представляется возможным: разработка плана займет годы, за это время оборудование придется уже списывать.На замену устаревающей техники подержанными западными образцами Украине нужно 15 миллиардов долларов и не меньше десяти лет, добавил эксперт.Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, в свою очередь, указал на слишком маленький бюджет ВСУ. Так, на перевооружение тратится лишь миллиард долларов каждый год — вчетверо меньше, чем в Польше."Украину от врага будут защищать не современная техника и оружие, а прежде всего армия", — продолжил он.По его словам, у Киева нет военно-технической политики, а из современного оружия за прошлый год армия получила лишь небольшое количество турецких беспилотников Bayraktar.Кроме того, Украина медлит с разработкой, испытанием и производством собственного оружия, а от решения о закупке до поступления в армию проходит слишком много времени, подытожил эксперт.Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский рассказал о тяжелом финансовом положении местных оборонных предприятий, однако это не единственная проблема."Боеприпасы — ахиллесова пята украинской армии. <…> Мы так и не наладили собственное производство", — сказал он.Несмотря на выделенные деньги на разработку ракет, патронов и снарядов, ничего не производится.Другая проблема — отсутствие мест для безопасного хранения боеприпасов. Новые арсеналы не строятся, хотя средства выделяются.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.
https://ria.ru/20220125/krym-1769433272.html
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769372723.html
https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html
украина
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761590897_393:211:1650:1154_1920x0_80_0_0_48cfde65b614ab3fe1944f256cf003e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, польша, вооруженные силы украины, тарас чмут
20:19 25.01.2022 (обновлено: 21:42 25.01.2022)
Военные эксперты назвали ахиллесову пяту украинской армии
Военные эксперты назвали устаревшее вооружение и дефицит средств ахиллесовой пятой ВСУ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
У украинской армии слишком много слабых мест, рассказали опрошенные изданием "Лига"
военные эксперты.
В публикации отмечается, что хотя с 2014 года численность ВСУ
выросла более чем в полтора раза, а расходы на оборону теперь составляют шесть процентов от ВВП, за этими цифрами скрыто много проблем.
Так, по словам военного эксперта-аналитика, полковника Александра Саенко, часть техники вроде тепловизоров и квадрокоптеров для армии все еще приобретают волонтеры, военные закупки засекречены, а переход к более прозрачной, евроатлантической системе попросту заблокировал процесс заключения новых сделок.
"Количество продукции оборонного назначения, поступившей в ВСУ в рамках госзаказа в объеме 100%, — это лишь шесть позиций из 37", — пояснил эксперт.
Отдельно он обратил внимание на ситуацию с горючим. По его словам, она критическая: освоена лишь половина выделенных средств.
Военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут
заявил, что ВСУ потеряли полгода из-за бюрократических проволочек между ведомствами и, несмотря на почти полное освоение бюджета госзакупок, армия не получила того, что должно было поступить в течение года.
"Хуже всего дела сейчас обстоят с авиацией. Оборудование воздушных сил — давно устаревшее, советское, в лучшем случае 1991 года выпуска, его сложно ремонтировать и обслуживать, двигатели там — российские", — сказал Чмут.
Он подчеркнул, что модернизировать технику не представляется возможным: разработка плана займет годы, за это время оборудование придется уже списывать.
На замену устаревающей техники подержанными западными образцами Украине
нужно 15 миллиардов долларов и не меньше десяти лет, добавил эксперт.
Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, в свою очередь, указал на слишком маленький бюджет ВСУ. Так, на перевооружение тратится лишь миллиард долларов каждый год — вчетверо меньше, чем в Польше
.
"Украину от врага будут защищать не современная техника и оружие, а прежде всего армия", — продолжил он.
По его словам, у Киева нет военно-технической политики, а из современного оружия за прошлый год армия получила лишь небольшое количество турецких беспилотников Bayraktar.
Кроме того, Украина медлит с разработкой, испытанием и производством собственного оружия, а от решения о закупке до поступления в армию проходит слишком много времени, подытожил эксперт.
Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский рассказал о тяжелом финансовом положении местных оборонных предприятий, однако это не единственная проблема.
"Боеприпасы — ахиллесова пята украинской армии. <…> Мы так и не наладили собственное производство", — сказал он.
Несмотря на выделенные деньги на разработку ракет, патронов и снарядов, ничего не производится.
Другая проблема — отсутствие мест для безопасного хранения боеприпасов. Новые арсеналы не строятся, хотя средства выделяются.
В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США
передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.