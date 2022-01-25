13:19 25.01.2022 (обновлено: 15:23 25.01.2022)
В Южном военном округе началась проверка боевой готовности
Части Южного военного округа подняли по учебной тревоге на проверку боевой готовности
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", — сказал он.
В проверке задействованы более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, также запланированы боевые стрельбы.
"В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", — привела пресс-служба ЮВО слова командующего округом Александра Дворникова.
Цель мероприятий — оценить способность командиров соединений и батальонных групп организовать взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск.