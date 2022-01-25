https://ria.ru/20220125/armiya-1769416045.html

В Южном военном округе началась проверка боевой готовности

В Южном военном округе началась проверка боевой готовности - РИА Новости, 25.01.2022

В Южном военном округе началась проверка боевой готовности

В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:19

2022-01-25T13:19

2022-01-25T15:23

безопасность

южный военный округ

александр дворников

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", — сказал он.В проверке задействованы более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, также запланированы боевые стрельбы."В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", — привела пресс-служба ЮВО слова командующего округом Александра Дворникова.Цель мероприятий — оценить способность командиров соединений и батальонных групп организовать взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск.

https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html

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безопасность, южный военный округ, александр дворников, россия