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В Южном военном округе началась проверка боевой готовности
В Южном военном округе началась проверка боевой готовности - РИА Новости, 25.01.2022
В Южном военном округе началась проверка боевой готовности
В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:19
2022-01-25T15:23
безопасность
южный военный округ
александр дворников
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", — сказал он.В проверке задействованы более шести тысяч военнослужащих. Соединениям и частям предстоит отработать действия в составе тактических групп, также запланированы боевые стрельбы."В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", — привела пресс-служба ЮВО слова командующего округом Александра Дворникова.Цель мероприятий — оценить способность командиров соединений и батальонных групп организовать взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск.
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html
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безопасность, южный военный округ, александр дворников, россия
13:19 25.01.2022 (обновлено: 15:23 25.01.2022)
 
В Южном военном округе началась проверка боевой готовности

Части Южного военного округа подняли по учебной тревоге на проверку боевой готовности

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений в Краснодарском крае
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. В Южном военном округе началась проверка боевой готовности личного состава, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", — сказал он.
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"В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", — привела пресс-служба ЮВО слова командующего округом Александра Дворникова.
Цель мероприятий — оценить способность командиров соединений и батальонных групп организовать взаимодействие и управление подразделениями разных родов войск.
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