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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/arkheologiya-1769292399.html
В Китайском музее терракотовой армии нашли фигурки из золота и серебра
В Китайском музее терракотовой армии нашли фигурки из золота и серебра - РИА Новости, 25.01.2022
В Китайском музее терракотовой армии нашли фигурки из золота и серебра
В Китайском музее терракотовой армии нашли ранее неизвестные фигурки из золота, серебра и бронзы. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:13
2022-01-25T03:13
культура
китай
археология
новости культуры
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Китайском музее терракотовой армии нашли ранее неизвестные фигурки из золота, серебра и бронзы. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа". Они были обнаружены в яме номер один. В ней три погребальных отсека. Там также были раскопаны останки лошади и колесница. По мнению ученых, найденные реликвии указывают на высокий статус владельца гробницы. Археологам удалось восстановить золотые и серебряные статуэтки верблюдов, танцующие фигурки из золота, нефритовую треногу и гончую собаку, сделанную из серебра.Армия терракотовых воинов была обнаружена в 1974 году. Статуи были погребены вместе с императором Цинь Шихуанди (259 до н. э. — 210 до нашей эры). Он объединил Китай и основал династию Цинь. Яма номер один — самая большая из раскопанных. Ее площадь — 14 260 квадратных метров.
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китай, археология, новости культуры
03:13 25.01.2022
 
В Китайском музее терракотовой армии нашли фигурки из золота и серебра

Сотрудники китайского музея терракотовой армии нашли фигурки из золота и серебра

CC0 / christels / Терракотовая армия
Терракотовая армия - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC0 / christels /
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Китайском музее терракотовой армии нашли ранее неизвестные фигурки из золота, серебра и бронзы. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Они были обнаружены в яме номер один. В ней три погребальных отсека. Там также были раскопаны останки лошади и колесница. По мнению ученых, найденные реликвии указывают на высокий статус владельца гробницы.
Археологам удалось восстановить золотые и серебряные статуэтки верблюдов, танцующие фигурки из золота, нефритовую треногу и гончую собаку, сделанную из серебра.
Армия терракотовых воинов была обнаружена в 1974 году. Статуи были погребены вместе с императором Цинь Шихуанди (259 до н. э. — 210 до нашей эры). Он объединил Китай и основал династию Цинь.
Яма номер один — самая большая из раскопанных. Ее площадь — 14 260 квадратных метров.
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