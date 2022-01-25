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Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края

Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края - РИА Новости, 25.01.2022

Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края

Красноярский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и оставил под арестом заместителя председателя заксобрания региона Сергея Натарова, РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:34

2022-01-25T13:34

2022-01-25T13:48

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и оставил под арестом заместителя председателя заксобрания региона Сергея Натарова, которому вменяются восемь эпизодов растраты, сообщает пресс-служба краевого суда.Суд первой инстанции 23 декабря 2021 года избрал Натарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца до 20 февраля 2022 года."25 января 2022 года Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения , вынесенную Железнодорожным районным судом Красноярска в отношении вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова, подозреваемого в совершении восьми преступлений (эпизодов) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере - ред)...Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края.

https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html

https://ria.ru/20211222/deputat-1764852661.html

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