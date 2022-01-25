Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/arest-1769419706.html
Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края
Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края - РИА Новости, 25.01.2022
Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края
Красноярский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и оставил под арестом заместителя председателя заксобрания региона Сергея Натарова, РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:34
2022-01-25T13:48
происшествия
красноярск
красноярский край
красноярский краевой суд
госдума рф
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764840902_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_fa321922056ea4df37fabdd42d2371f7.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и оставил под арестом заместителя председателя заксобрания региона Сергея Натарова, которому вменяются восемь эпизодов растраты, сообщает пресс-служба краевого суда.Суд первой инстанции 23 декабря 2021 года избрал Натарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца до 20 февраля 2022 года."25 января 2022 года Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения , вынесенную Железнодорожным районным судом Красноярска в отношении вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова, подозреваемого в совершении восьми преступлений (эпизодов) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере - ред)...Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края.
https://ria.ru/20211223/natarov-1765117594.html
https://ria.ru/20211222/deputat-1764852661.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764840902_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_f6d8f7fcd8db2386e4cf69046a0d6c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, красноярский краевой суд, госдума рф, лдпр, россия
13:34 25.01.2022 (обновлено: 13:48 25.01.2022)
 
Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края

Суд оставил под арестом вице-спикера парламента Красноярского края Сергея Натарова

© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Пресс-центр Закcобрания Красноярского края/Бурмистров А. В.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и оставил под арестом заместителя председателя заксобрания региона Сергея Натарова, которому вменяются восемь эпизодов растраты, сообщает пресс-служба краевого суда.
Суд первой инстанции 23 декабря 2021 года избрал Натарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца до 20 февраля 2022 года.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 14:36
Вице-спикера красноярского парламента Натарова арестовали
"25 января 2022 года Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения , вынесенную Железнодорожным районным судом Красноярска в отношении вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова, подозреваемого в совершении восьми преступлений (эпизодов) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере - ред)...Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.
Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР, а в сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Красноярского края.
Заместитель председателя Красноярского законодательного собрания Сергей Натаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
22 декабря 2021, 10:45
Задержанный вице-спикер красноярского парламента остается на посту
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайКрасноярский краевой судГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
21:50На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
Лента новостейМолния
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружиеНа Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"