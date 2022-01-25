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Наука
https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html
"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками
"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками - РИА Новости, 25.01.2022
"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками
Роскосмос прорабатывает возможность создания версии ракеты "Ангара" с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:25
2022-01-25T15:25
наука
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность создания версии ракеты "Ангара" с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по "Ангаре" с точки зрения возвращаемости пакета первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули", - сказал он на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.Рогозин рассказал, что такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии, и чтобы вывести на орбиту полезную нагрузку, и чтобы можно было вернуть первую степень на Землю.Работу, по его словам, ведет КБ "Салют"."Надо, конечно, посмотреть на экономику этого всего дела, потому что в отличие от американцев у нас нет возможности сажать на морские платформы в силу нашей географии. Речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-то на берегу Охотского моря", - добавил Рогозин."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Первая ступень тяжёлых ракет состоит из пяти собранных воедино Универсальных ракетных модулей.Первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5" прошло в конце 2021 года в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения.
https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html
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москва, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука
15:25 25.01.2022
 
"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками

"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками первой ступени

Пуск ракеты-носителя "Ангара"
Пуск ракеты-носителя Ангара
Пуск ракеты-носителя "Ангара". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность создания версии ракеты "Ангара" с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по "Ангаре" с точки зрения возвращаемости пакета первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули", - сказал он на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.
Рогозин рассказал, что такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии, и чтобы вывести на орбиту полезную нагрузку, и чтобы можно было вернуть первую степень на Землю.
Работу, по его словам, ведет КБ "Салют".
"Надо, конечно, посмотреть на экономику этого всего дела, потому что в отличие от американцев у нас нет возможности сажать на морские платформы в силу нашей географии. Речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-то на берегу Охотского моря", - добавил Рогозин.
Испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 22:04
В России испытали форсированный двигатель разгонного блока для "Ангары-А5"
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Первая ступень тяжёлых ракет состоит из пяти собранных воедино Универсальных ракетных модулей.
Первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5" прошло в конце 2021 года в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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