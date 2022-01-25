https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html

"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками

"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками - РИА Новости, 25.01.2022

"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками

Роскосмос прорабатывает возможность создания версии ракеты "Ангара" с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:25

2022-01-25T15:25

2022-01-25T15:25

наука

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765772415_0:78:1088:690_1920x0_80_0_0_91499312dd9413c5b5e1ee2dbdab32cc.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роскосмос прорабатывает возможность создания версии ракеты "Ангара" с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по "Ангаре" с точки зрения возвращаемости пакета первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули", - сказал он на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.Рогозин рассказал, что такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии, и чтобы вывести на орбиту полезную нагрузку, и чтобы можно было вернуть первую степень на Землю.Работу, по его словам, ведет КБ "Салют"."Надо, конечно, посмотреть на экономику этого всего дела, потому что в отличие от американцев у нас нет возможности сажать на морские платформы в силу нашей географии. Речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-то на берегу Охотского моря", - добавил Рогозин."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Первая ступень тяжёлых ракет состоит из пяти собранных воедино Универсальных ракетных модулей.Первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5" прошло в конце 2021 года в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения.

https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html

https://ria.ru/20220124/soyuz-1769273484.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука