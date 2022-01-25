https://ria.ru/20220125/amnistiya-1769514153.html
Асад объявил полную амнистию для дезертиров в Сирии и за ее пределами
Асад объявил полную амнистию для дезертиров в Сирии и за ее пределами - РИА Новости, 25.01.2022
Асад объявил полную амнистию для дезертиров в Сирии и за ее пределами
Президент Сирии Башар Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны, сообщает пресс-служба президентского дворца. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:53
2022-01-25T20:53
2022-01-25T20:53
в мире
сирия
башар асад
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БЕЙРУТ, 25 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны, сообщает пресс-служба президентского дворца.Под амнистию попадают граждане, которые проходили по статьям 100 и 101 закона о военных преступлениях, принятого в 1950 году, предусматривающим наказание за уклонение от воинской службы.Согласно указу президента, амнистия предусматривается только при условии добровольной явки в течение трех месяцев тем, кто находится в Сирии, и четырех месяцев для тех, кто за пределами страны.
https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html
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в мире, сирия, башар асад
Асад объявил полную амнистию для дезертиров в Сирии и за ее пределами
Президент Асад объявил полную амнистию для дезертиров в Сирии и за ее пределами