https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол - РИА Новости, 25.01.2022
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:11
2022-01-25T07:11
2022-01-25T07:34
в мире
китай
андрей денисов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027346_0:42:2900:1673_1920x0_80_0_0_2729e140d3a95e2674d7198a215b3c7c.jpg
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов.Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в этой области носит глубокий и разносторонний характер, включая сферу новых, возобновляемых источников энергии, а также переработку энергетического сырья.Посол спрогнозировал, что высокий спрос на российский природный газ в Китае сохранится в будущем, в настоящее время стороны активно обсуждают новые проекты в сфере поставок голубого топлива, которое за несколько лет заняло прочное место в структуре российского экспорта в Китай.Денисов подчеркнул, что энергетика — это "основа двустороннего сотрудничества в материальной сфере".В начале января "Новатэк" подписал договор с китайской Zhejiang Energy на 15 лет на поставку в год до миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) производства "Арктик СПГ 2"."Газпром" поставляет в Китай газ по трубопроводу "Сила Сибири". Ее первый участок - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров — был запущен в конце 2019 года, а второй — от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского почти а 800 километров — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го. Согласно условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. При этом обсуждается увеличение объемов экспорта до 44 миллиардов кубометров газа в год.Товарооборот между Россией и Китаем, по данным Пекина, по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период увеличился на 33,8% в годовом выражении до 67,565 миллиарда долларов, поставки из России в КНР вырос на 37,5%, составив 79,322 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220124/gaz-1769289894.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_946d2e53faf64677c92c3a2ae7032350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, андрей денисов, россия
07:11 25.01.2022 (обновлено: 07:34 25.01.2022)
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Посол Денисов заявил, что между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов.
Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в этой области носит глубокий и разносторонний характер, включая сферу новых, возобновляемых источников энергии, а также переработку энергетического сырья.
"Это дает нам основания говорить о том, что между Россией и Китаем уже сформировался своего рода энергетический альянс, то есть широкая программа разностороннего сотрудничества в области энергетики", - сказал Денисов.
Посол спрогнозировал, что высокий спрос на российский природный газ в Китае сохранится в будущем, в настоящее время стороны активно обсуждают новые проекты в сфере поставок голубого топлива, которое за несколько лет заняло прочное место в структуре российского экспорта в Китай.
Денисов подчеркнул, что энергетика — это "основа двустороннего сотрудничества в материальной сфере".
В начале января "Новатэк
" подписал договор с китайской Zhejiang Energy на 15 лет на поставку в год до миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) производства "Арктик СПГ 2
".
"Газпром
" поставляет в Китай газ по трубопроводу "Сила Сибири
". Ее первый участок - от Чаяндинского месторождения
в Якутии до Благовещенска
(граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров — был запущен в конце 2019 года, а второй — от Ковыктинского месторождения
до Чаяндинского почти а 800 километров — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го. Согласно условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. При этом обсуждается увеличение объемов экспорта до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Товарооборот между Россией и Китаем, по данным Пекина, по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период увеличился на 33,8% в годовом выражении до 67,565 миллиарда долларов, поставки из России в КНР вырос на 37,5%, составив 79,322 миллиарда долларов.