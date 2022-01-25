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Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол - РИА Новости, 25.01.2022
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:11
2022-01-25T07:34
в мире
китай
андрей денисов
россия
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов.Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в этой области носит глубокий и разносторонний характер, включая сферу новых, возобновляемых источников энергии, а также переработку энергетического сырья.Посол спрогнозировал, что высокий спрос на российский природный газ в Китае сохранится в будущем, в настоящее время стороны активно обсуждают новые проекты в сфере поставок голубого топлива, которое за несколько лет заняло прочное место в структуре российского экспорта в Китай.Денисов подчеркнул, что энергетика — это "основа двустороннего сотрудничества в материальной сфере".В начале января "Новатэк" подписал договор с китайской Zhejiang Energy на 15 лет на поставку в год до миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) производства "Арктик СПГ 2"."Газпром" поставляет в Китай газ по трубопроводу "Сила Сибири". Ее первый участок - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров — был запущен в конце 2019 года, а второй — от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского почти а 800 километров — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го. Согласно условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. При этом обсуждается увеличение объемов экспорта до 44 миллиардов кубометров газа в год.Товарооборот между Россией и Китаем, по данным Пекина, по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период увеличился на 33,8% в годовом выражении до 67,565 миллиарда долларов, поставки из России в КНР вырос на 37,5%, составив 79,322 миллиарда долларов.
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в мире, китай, андрей денисов, россия
07:11 25.01.2022 (обновлено: 07:34 25.01.2022)
 
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол

Посол Денисов заявил, что между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс, заявил во вторник на пресс-конференции посол в Пекине Андрей Денисов.
Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в этой области носит глубокий и разносторонний характер, включая сферу новых, возобновляемых источников энергии, а также переработку энергетического сырья.
"Это дает нам основания говорить о том, что между Россией и Китаем уже сформировался своего рода энергетический альянс, то есть широкая программа разностороннего сотрудничества в области энергетики", - сказал Денисов.
Посол спрогнозировал, что высокий спрос на российский природный газ в Китае сохранится в будущем, в настоящее время стороны активно обсуждают новые проекты в сфере поставок голубого топлива, которое за несколько лет заняло прочное место в структуре российского экспорта в Китай.
Денисов подчеркнул, что энергетика — это "основа двустороннего сотрудничества в материальной сфере".
В начале января "Новатэк" подписал договор с китайской Zhejiang Energy на 15 лет на поставку в год до миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) производства "Арктик СПГ 2".
"Газпром" поставляет в Китай газ по трубопроводу "Сила Сибири". Ее первый участок - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров — был запущен в конце 2019 года, а второй — от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского почти а 800 километров — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го. Согласно условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. При этом обсуждается увеличение объемов экспорта до 44 миллиардов кубометров газа в год.
Товарооборот между Россией и Китаем, по данным Пекина, по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период увеличился на 33,8% в годовом выражении до 67,565 миллиарда долларов, поставки из России в КНР вырос на 37,5%, составив 79,322 миллиарда долларов.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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