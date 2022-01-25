https://ria.ru/20220125/alkogol-1769358291.html
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:25
2022-01-25T08:25
2022-01-25T08:27
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано чуть меньше, следует из оценок Национального союза защиты прав потребителей.По данным экспертов, продажи шампанских и игристых вин выросли на 6,9%, до 18,4 миллиона декалитров, коньяка - на 4,8%, до 12,2 миллиона декалитров. В свою очередь, тихих вин в рознице в прошлом году было продано 52,9 миллиона декалитров, на 0,7% ниже уровня 2020 года, а водки - ниже на 0,9%: 71,9 миллиона декалитров.В том числе в декабре шампанских и игристых вин было продано 4,7 миллиона декалитров (на 2,3% больше, чем в декабре 2020 года), коньяка - 1,5 миллиона декалитров (на 1,1% выше). Реализация тихих вин в рознице - 5 миллионов декалитров, на 0,8% выше декабря 2020 года, а водки - 7 миллиона декалитров, на 0,1% ниже, чем в декабре годом ранее.При этом за год заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) - на 55,4%, до 11 миллионов декалитров, в том числе в декабре в 3,6 раза, до 2,1 миллиона декалитров.В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи) в стране в прошлом году снизился на 0,7%, до 212,8 миллиона декалитров, в декабре - на 0,1%, до 25,8 миллиона.
https://ria.ru/20220122/vino-1768746896.html
https://rsport.ria.ru/20220117/zakuska-1768137414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
08:25 25.01.2022 (обновлено: 08:27 25.01.2022)
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Национальный союз защиты прав потребителей: в России выросли продажи шампанского и коньяка
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано чуть меньше, следует из оценок Национального союза защиты прав потребителей.
По данным экспертов, продажи шампанских и игристых вин выросли на 6,9%, до 18,4 миллиона декалитров, коньяка - на 4,8%, до 12,2 миллиона декалитров. В свою очередь, тихих вин в рознице в прошлом году было продано 52,9 миллиона декалитров, на 0,7% ниже уровня 2020 года, а водки - ниже на 0,9%: 71,9 миллиона декалитров.
В том числе в декабре шампанских и игристых вин было продано 4,7 миллиона декалитров (на 2,3% больше, чем в декабре 2020 года), коньяка - 1,5 миллиона декалитров (на 1,1% выше). Реализация тихих вин в рознице - 5 миллионов декалитров, на 0,8% выше декабря 2020 года, а водки - 7 миллиона декалитров, на 0,1% ниже, чем в декабре годом ранее.
При этом за год заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) - на 55,4%, до 11 миллионов декалитров, в том числе в декабре в 3,6 раза, до 2,1 миллиона декалитров.
В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи) в стране в прошлом году снизился на 0,7%, до 212,8 миллиона декалитров, в декабре - на 0,1%, до 25,8 миллиона.