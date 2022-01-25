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Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:25
2022-01-25T08:27
экономика
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано чуть меньше, следует из оценок Национального союза защиты прав потребителей.По данным экспертов, продажи шампанских и игристых вин выросли на 6,9%, до 18,4 миллиона декалитров, коньяка - на 4,8%, до 12,2 миллиона декалитров. В свою очередь, тихих вин в рознице в прошлом году было продано 52,9 миллиона декалитров, на 0,7% ниже уровня 2020 года, а водки - ниже на 0,9%: 71,9 миллиона декалитров.В том числе в декабре шампанских и игристых вин было продано 4,7 миллиона декалитров (на 2,3% больше, чем в декабре 2020 года), коньяка - 1,5 миллиона декалитров (на 1,1% выше). Реализация тихих вин в рознице - 5 миллионов декалитров, на 0,8% выше декабря 2020 года, а водки - 7 миллиона декалитров, на 0,1% ниже, чем в декабре годом ранее.При этом за год заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) - на 55,4%, до 11 миллионов декалитров, в том числе в декабре в 3,6 раза, до 2,1 миллиона декалитров.В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи) в стране в прошлом году снизился на 0,7%, до 212,8 миллиона декалитров, в декабре - на 0,1%, до 25,8 миллиона.
https://ria.ru/20220122/vino-1768746896.html
https://rsport.ria.ru/20220117/zakuska-1768137414.html
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экономика, россия
08:25 25.01.2022 (обновлено: 08:27 25.01.2022)
 
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России

Национальный союз защиты прав потребителей: в России выросли продажи шампанского и коньяка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПродажа вина в супермаркете в Симферополе
Продажа вина в супермаркете в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете в Симферополе
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в РФ году игристых и шампанских вин, а также коньяка в прошедшем году по сравнению с 2020 годом вырос, а водки и тихих вин было продано чуть меньше, следует из оценок Национального союза защиты прав потребителей.
По данным экспертов, продажи шампанских и игристых вин выросли на 6,9%, до 18,4 миллиона декалитров, коньяка - на 4,8%, до 12,2 миллиона декалитров. В свою очередь, тихих вин в рознице в прошлом году было продано 52,9 миллиона декалитров, на 0,7% ниже уровня 2020 года, а водки - ниже на 0,9%: 71,9 миллиона декалитров.
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В том числе в декабре шампанских и игристых вин было продано 4,7 миллиона декалитров (на 2,3% больше, чем в декабре 2020 года), коньяка - 1,5 миллиона декалитров (на 1,1% выше). Реализация тихих вин в рознице - 5 миллионов декалитров, на 0,8% выше декабря 2020 года, а водки - 7 миллиона декалитров, на 0,1% ниже, чем в декабре годом ранее.
При этом за год заметно выросли продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) - на 55,4%, до 11 миллионов декалитров, в том числе в декабре в 3,6 раза, до 2,1 миллиона декалитров.
В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, а также сидра, пуаре и медовухи) в стране в прошлом году снизился на 0,7%, до 212,8 миллиона декалитров, в декабре - на 0,1%, до 25,8 миллиона.
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