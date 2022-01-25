https://ria.ru/20220125/aeroport-1769459911.html

Очевидец рассказала о ситуации в аэропорту Стамбула, где застряли туристы

Очевидец рассказала о ситуации в аэропорту Стамбула, где застряли туристы - РИА Новости, 25.01.2022

Очевидец рассказала о ситуации в аэропорту Стамбула, где застряли туристы

Некоторые пассажиры, застрявшие в стамбульском аэропорту из-за снегопада, начали "бастовать", требуя размещения в отеле, рассказала корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:08

2022-01-25T16:08

2022-01-25T18:02

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Некоторые пассажиры, застрявшие в стамбульском аэропорту из-за снегопада, начали "бастовать", требуя размещения в отеле, рассказала корреспонденту РИА Новости очевидец происходящего Эльнара Нахмедова.Ранее о приостановке своих полетов до полуночи заявила компания "Турецкие авиалинии", разместившая свыше 5 тысяч пассажиров в отелях. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице."Пассажиров сначала держали в самолетах, потом, когда заметили, что буря усиливается, высадили. Сегодня у многих лопнуло терпение, начали бастовать, видимо, транзитники. Они выкрикивали лозунги против "Турецких авиалиний". Есть пассажиры с детьми, есть пожилые, они устали", - рассказала Нахмедова.По её словам, в аэропорту запретили продажу алкоголя."Исходя из логики, что люди, находящиеся в таковом стрессовом состоянии, могут опьянеть и буянить", - рассказала очевидец, добавив, что Стамбул не был готов к такому сюрпризу."Через каждые пять минут напоминают о необходимости ношения масок, особых скоплений нет. Нехватки продуктов и продовольствия не наблюдается", - сказала Нахмедова.

https://ria.ru/20220125/stambul-1769426573.html

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в мире, стамбул, аэропорт, новости - туризм