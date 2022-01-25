Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.01.2022
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:33
2022-01-25T18:08
происшествия
алексей улюкаев
россия
москва
игорь сечин
роснефть
башнефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости во вторник в Преображенском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дареджан Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ей уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула дела на данный момент не раскрывается.Согласно реестру адвокатов, она действующий адвокат бывшего министра, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.Комментариями Квеидзе, которой грозит до десяти лет колонии, РИА Новости пока не располагает. Следствие ситуацию также еще не комментировало.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
https://ria.ru/20220125/tokarev-1769454758.html
https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html
https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей улюкаев, россия, москва, игорь сечин, роснефть, башнефть
17:33 25.01.2022 (обновлено: 18:08 25.01.2022)
 
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве

Следствие попросило арестовать адвоката Улюкаева Квеидзе по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости во вторник в Преображенском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дареджан Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:47
Арестованного замглавы Минтранса Токарева освободили от должности
По данным суда, ей уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула дела на данный момент не раскрывается.
Согласно реестру адвокатов, она действующий адвокат бывшего министра, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.
Комментариями Квеидзе, которой грозит до десяти лет колонии, РИА Новости пока не располагает. Следствие ситуацию также еще не комментировало.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:03
СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
Депутат Тульской областной думы Александр Ермаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 16:43
Полиция задержала депутата Тульской областной думы Ермакова
 
ПроисшествияАлексей УлюкаевРоссияМоскваИгорь СечинРоснефтьБашнефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
21:50На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
21:49Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
Лента новостейМолния
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружиеНа Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков