https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html

Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве

Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.01.2022

Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве

Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:33

2022-01-25T17:33

2022-01-25T18:08

происшествия

алексей улюкаев

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москва

игорь сечин

роснефть

башнефть

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости во вторник в Преображенском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дареджан Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ей уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула дела на данный момент не раскрывается.Согласно реестру адвокатов, она действующий адвокат бывшего министра, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.Комментариями Квеидзе, которой грозит до десяти лет колонии, РИА Новости пока не располагает. Следствие ситуацию также еще не комментировало.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.

https://ria.ru/20220125/tokarev-1769454758.html

https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html

https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html

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происшествия, алексей улюкаев, россия, москва, игорь сечин, роснефть, башнефть