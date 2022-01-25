https://ria.ru/20220125/advokat-1769477077.html
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 25.01.2022
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:33
2022-01-25T17:33
2022-01-25T18:08
происшествия
алексей улюкаев
россия
москва
игорь сечин
роснефть
башнефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости во вторник в Преображенском суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дареджан Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ей уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула дела на данный момент не раскрывается.Согласно реестру адвокатов, она действующий адвокат бывшего министра, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.Комментариями Квеидзе, которой грозит до десяти лет колонии, РИА Новости пока не располагает. Следствие ситуацию также еще не комментировало.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
https://ria.ru/20220125/tokarev-1769454758.html
https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html
https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей улюкаев, россия, москва, игорь сечин, роснефть, башнефть
17:33 25.01.2022 (обновлено: 18:08 25.01.2022)
Следствие задержало адвоката Улюкаева по делу о мошенничестве
Следствие попросило арестовать адвоката Улюкаева Квеидзе по делу о мошенничестве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следствие задержало адвоката экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости во вторник в Преображенском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дареджан Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ей уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула дела на данный момент не раскрывается.
Согласно реестру адвокатов, она действующий адвокат бывшего министра, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.
Комментариями Квеидзе, которой грозит до десяти лет колонии, РИА Новости пока не располагает. Следствие ситуацию также еще не комментировало.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти
" Игоря Сечина
.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти
" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России
.