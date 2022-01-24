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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/zoloto-1769246762.html
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте - РИА Новости, 24.01.2022
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте
Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:38
2022-01-24T13:53
культура
амстердам
нидерланды
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине."Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев", - сказала Умрихина.Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html
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амстердам
нидерланды
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амстердам, нидерланды, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры
13:38 24.01.2022 (обновлено: 13:53 24.01.2022)
 
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте

Четыре крымских музея подадут кассацию на решение о передаче скифского золота Киеву

© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Franka Bruns
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 05:21Культура
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту
В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

"Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев", - сказала Умрихина.

Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
КультураАмстердамНидерландыРеспублика КрымВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаНовости культуры
 
 
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