https://ria.ru/20220124/zoloto-1769246762.html

Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте

Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте - РИА Новости, 24.01.2022

Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте

Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:38

2022-01-24T13:38

2022-01-24T13:53

культура

амстердам

нидерланды

республика крым

владимир путин

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

новости культуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине."Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев", - сказала Умрихина.Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

амстердам

нидерланды

республика крым

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амстердам, нидерланды, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры