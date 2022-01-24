https://ria.ru/20220124/zoloto-1769246762.html
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте - РИА Новости, 24.01.2022
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте
Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:38
2022-01-24T13:38
2022-01-24T13:53
культура
амстердам
нидерланды
республика крым
владимир путин
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/41/1556464135_0:171:3124:1928_1920x0_80_0_0_700911e6b68776ede3a519b6c6e01e15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине."Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев", - сказала Умрихина.Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
амстердам
нидерланды
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/41/1556464135_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_204ebbb2ad3e9e9f15ccd7b83fef4947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амстердам, нидерланды, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, новости культуры
13:38 24.01.2022 (обновлено: 13:53 24.01.2022)
Крымские музеи совместно подадут кассацию по делу о скифском золоте
Четыре крымских музея подадут кассацию на решение о передаче скифского золота Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана в Верховный суд Нидерландов до 26 января, она будет вновь подана от четырех крымских музеев, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.
В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.
"Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырех музеев", - сказала Умрихина.
Ранее она заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.