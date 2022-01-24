Александрийская церковь пожаловалась Варфоломею на действия РПЦ в Африке
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского престола, сообщила пресс-служба Фанара.
В Стамбуле находится официальная делегация Александрийского патриархата - митрополиты Камерунский Григорий, Замбийский Иоаннис и епископ Тулиарский и Южно-Мадагаскарский Продром.
"В минувшую субботу, 22 января, его святейшество заслушал архиепископов Александрийской церкви, которые вручили ему послание папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора Второго по делу о вторжении Москвы в юрисдикцию Александрийского престола", - говорится в сообщении.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.
Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Ранее Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" по поводу синодального решения РПЦ, "принятого в период между праздниками Рождества Христова и божественного явления, когда является царь мира Христос". Синод АПЦ назвал создание РПЦ экзархата в Африке "антиканоническим и антицерковным вторжением", неоколониализмом и попыткой изменить границы административной структуры церкви.
Синод решил информировать Константинопольского патриарха и поместные церкви через их предстоятелей о последствиях действий Русской церкви. К нарушителям будут "немедленно применены предусмотренные божественными и святыми канонами наказания", говорится в решениях Синода.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости).