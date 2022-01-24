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Религия
https://ria.ru/20220124/zhaloba-1769283668.html
Александрийская церковь пожаловалась Варфоломею на действия РПЦ в Африке
Александрийская церковь пожаловалась Варфоломею на действия РПЦ в Африке - РИА Новости, 24.01.2022
Александрийская церковь пожаловалась Варфоломею на действия РПЦ в Африке
Делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:34
2022-01-24T16:34
религия
стамбул
африка
москва
русская православная церковь
петр порошенко
епифаний думенко
православная церковь украины (пцу)
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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского престола, сообщила пресс-служба Фанара.В Стамбуле находится официальная делегация Александрийского патриархата - митрополиты Камерунский Григорий, Замбийский Иоаннис и епископ Тулиарский и Южно-Мадагаскарский Продром."В минувшую субботу, 22 января, его святейшество заслушал архиепископов Александрийской церкви, которые вручили ему послание папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора Второго по делу о вторжении Москвы в юрисдикцию Александрийского престола", - говорится в сообщении.Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Ранее Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" по поводу синодального решения РПЦ, "принятого в период между праздниками Рождества Христова и божественного явления, когда является царь мира Христос". Синод АПЦ назвал создание РПЦ экзархата в Африке "антиканоническим и антицерковным вторжением", неоколониализмом и попыткой изменить границы административной структуры церкви.Синод решил информировать Константинопольского патриарха и поместные церкви через их предстоятелей о последствиях действий Русской церкви. К нарушителям будут "немедленно применены предусмотренные божественными и святыми канонами наказания", говорится в решениях Синода.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости).
https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html
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стамбул, африка, москва, русская православная церковь, петр порошенко, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)
16:34 24.01.2022
 

Александрийская церковь пожаловалась Варфоломею на действия РПЦ в Африке

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Делегация Александрийской церкви передала патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо с информацией о "вторжении Москвы" в юрисдикцию Александрийского престола, сообщила пресс-служба Фанара.
В Стамбуле находится официальная делегация Александрийского патриархата - митрополиты Камерунский Григорий, Замбийский Иоаннис и епископ Тулиарский и Южно-Мадагаскарский Продром.
"В минувшую субботу, 22 января, его святейшество заслушал архиепископов Александрийской церкви, которые вручили ему послание папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора Второго по делу о вторжении Москвы в юрисдикцию Александрийского престола", - говорится в сообщении.
Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений.
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Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Ранее Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" по поводу синодального решения РПЦ, "принятого в период между праздниками Рождества Христова и божественного явления, когда является царь мира Христос". Синод АПЦ назвал создание РПЦ экзархата в Африке "антиканоническим и антицерковным вторжением", неоколониализмом и попыткой изменить границы административной структуры церкви.
Синод решил информировать Константинопольского патриарха и поместные церкви через их предстоятелей о последствиях действий Русской церкви. К нарушителям будут "немедленно применены предусмотренные божественными и святыми канонами наказания", говорится в решениях Синода.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости).
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Митрополит Иларион: церквам придется принимать нестандартные решения
 
РелигияСтамбулАфрикаМоскваРусская православная церковьПетр ПорошенкоЕпифаний ДуменкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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