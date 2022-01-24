https://ria.ru/20220124/zarplata-1769189484.html
Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей
Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей
Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T07:11
2022-01-24T07:11
2022-01-24T09:11
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компания в декабре 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 7854 ученика 5-11 классов школ в 85 регионах РФ.Отмечается, что чаще всего о желании зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц говорили учащиеся из Мурманской области (59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого автономного округа (56%) и Калининградской области (53%). Реже других - респонденты из Калмыкии (19%), Псковской области (18%) и Новгородской области (17%).Согласно результатам опроса, треть учащихся (33%) планируют в будущем выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель."Примечательно, что среди учеников 10-11 классов только 26% хотят заниматься творческой деятельностью. 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% - юриспруденции, 6% - образовании, 4% - туризме и по 2% - в beauty-индустрии и гостиничном деле", - добавляется в сообщении.
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общество, россия, навигатор абитуриента
07:11 24.01.2022 (обновлено: 09:11 24.01.2022)
Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей
Опрос "ЯКласс": 40% школьников хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания в декабре 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 7854 ученика 5-11 классов школ в 85 регионах РФ.
"Большинство школьников - 40% - рассчитывают получать на первой работе зарплату более 60 000 рублей. Важно отметить, что среди старшеклассников (10-11 классы) эта доля составляет 45%. При этом, согласно данным Росстата
, средняя зарплата в России
на конец 2021 года составила 56 000 рублей. Еще 27% учеников 5-11 классов предполагают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22% — от 25 до 35 тысяч рублей, 11% — от 15 до 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего о желании зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц говорили учащиеся из Мурманской области
(59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого автономного округа (56%) и Калининградской области
(53%). Реже других - респонденты из Калмыкии (19%), Псковской области
(18%) и Новгородской области
(17%).
Согласно результатам опроса, треть учащихся (33%) планируют в будущем выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель.
"Примечательно, что среди учеников 10-11 классов только 26% хотят заниматься творческой деятельностью. 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% - юриспруденции, 6% - образовании, 4% - туризме и по 2% - в beauty-индустрии и гостиничном деле", - добавляется в сообщении.