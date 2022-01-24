https://ria.ru/20220124/zarplata-1769189484.html

Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей

Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей - РИА Новости, 24.01.2022

Опрос: школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей

Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T07:11

2022-01-24T07:11

2022-01-24T09:11

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компания в декабре 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 7854 ученика 5-11 классов школ в 85 регионах РФ.Отмечается, что чаще всего о желании зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц говорили учащиеся из Мурманской области (59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого автономного округа (56%) и Калининградской области (53%). Реже других - респонденты из Калмыкии (19%), Псковской области (18%) и Новгородской области (17%).Согласно результатам опроса, треть учащихся (33%) планируют в будущем выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель."Примечательно, что среди учеников 10-11 классов только 26% хотят заниматься творческой деятельностью. 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% - юриспруденции, 6% - образовании, 4% - туризме и по 2% - в beauty-индустрии и гостиничном деле", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

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общество, россия, навигатор абитуриента