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https://ria.ru/20220124/zapad-1769187058.html
Как Запад убивает себя антироссийской политикой
Во Франции заявили о "самоубийственной" политике Запада в отношении России - РИА Новости, 24.01.2022
Как Запад убивает себя антироссийской политикой
США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика, такое мнение в беседе с... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:23
2022-01-24T15:52
в мире
сша
мексика
европа
дмитрий песков
нато
сергей лавров
северный поток — 2
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика, такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. "А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза", — подчеркнул экс-разведчик.По его словам, все указывает на то, что "атлантистская русофобия" стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. "Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям", — предположил он.Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий — ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2". По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона."Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого", — предупредил Денесе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, сша, мексика, европа, дмитрий песков, нато, сергей лавров, северный поток — 2, россия
05:23 24.01.2022 (обновлено: 15:52 24.01.2022)
 
Во Франции заявили о "самоубийственной" политике Запада в отношении России

Французский экс-разведчик Денесе назвал политику Запада в отношении России "самоубийством"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика, такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. "А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза", — подчеркнул экс-разведчик.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
00:26
Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова
По его словам, все указывает на то, что "атлантистская русофобия" стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. "Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям", — предположил он.
Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий — ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2". По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.
"Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого", — предупредил Денесе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
00:57
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
 
В миреСШАМексикаЕвропаДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровСеверный поток — 2Россия
 
 
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