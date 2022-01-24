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Польша во вторник начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией

Польша во вторник начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.01.2022

Польша во вторник начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией

Строительство заграждения на белорусско-польской границе начнется во вторник, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:05

2022-01-24T18:05

2022-01-24T18:20

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польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Строительство заграждения на белорусско-польской границе начнется во вторник, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Во вторник мы передаем участок для строительства подрядчикам и начинается строительство заграждения", - рассказала Михальская.Она уточнила, что работы начнутся с установки свай и их бетонирования.Представитель Погранстражи добавила, что параллельно в Седлицах производятся стальные пролеты будущего заграждения.Польша на фоне миграционного кризиса приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается сооружение инженерного заграждения пятиметровой высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.Пограничная стража Польши уже подписала три крупных договора на строительство заграждения, длина которого составит 186 километров. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках.Для сооружения заграждения будет использована сталь, в нем предусмотрены 22 калитки для того, чтобы сделать возможной миграцию животных.Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.

https://ria.ru/20220120/soldat-1768740451.html

https://ria.ru/20220124/granitsy-1769216287.html

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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире