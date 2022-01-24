https://ria.ru/20220124/zagranpasport-1769294500.html

Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта

Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта - РИА Новости, 24.01.2022

Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта

Бывший президент Украины Петр Порошенко сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве, заявил его адвокат Игорь Головань в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:35

2022-01-24T17:35

2022-01-24T17:35

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве, заявил его адвокат Игорь Головань в понедельник.Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Порошенко не выполнил свои обязательства и не сдал загранпаспорта."ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦМУ ГМС (центральное межрегиональное управление государственной миграционной службы – ред.) в городе Киеве и Киевской области мной лично сегодня утром", - написал Головань в своем Facebook и прикрепил к своему посту фото штампа о принятии паспортов экс-президента.Государственное бюро расследований 20 декабря уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768645309.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, украина, киев, луганская область, киевская область, петр порошенко, керченский пролив