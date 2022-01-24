Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/zagranpasport-1769294500.html
Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта
Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта - РИА Новости, 24.01.2022
Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта
Бывший президент Украины Петр Порошенко сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве, заявил его адвокат Игорь Головань в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:35
2022-01-24T17:35
в мире
украина
киев
луганская область
киевская область
петр порошенко
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585610_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_69098637cfce89a0c5e46eb70d36c8b6.jpg
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве, заявил его адвокат Игорь Головань в понедельник.Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Порошенко не выполнил свои обязательства и не сдал загранпаспорта."ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦМУ ГМС (центральное межрегиональное управление государственной миграционной службы – ред.) в городе Киеве и Киевской области мной лично сегодня утром", - написал Головань в своем Facebook и прикрепил к своему посту фото штампа о принятии паспортов экс-президента.Государственное бюро расследований 20 декабря уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768645309.html
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html
украина
киев
луганская область
киевская область
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd4464c6b9bf76e50b8b0fb246825e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, луганская область, киевская область, петр порошенко, керченский пролив
17:35 24.01.2022
 
Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта

Адвокат Головань: экс-президент Украины Порошенко сдал загранпаспорта по решению суда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сдал свои загранпаспорта, как это было предписано решением суда в Киеве, заявил его адвокат Игорь Головань в понедельник.
Ранее Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Порошенко не выполнил свои обязательства и не сдал загранпаспорта.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 22:41
Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан, сообщили СМИ
"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦМУ ГМС (центральное межрегиональное управление государственной миграционной службы – ред.) в городе Киеве и Киевской области мной лично сегодня утром", - написал Головань в своем Facebook и прикрепил к своему посту фото штампа о принятии паспортов экс-президента.
Государственное бюро расследований 20 декабря уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 16:14
Порошенко запел в суде
 
В миреУкраинаКиевЛуганская областьКиевская областьПетр ПорошенкоКерченский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"
01:31Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
Лента новостейМолния
Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииМали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников