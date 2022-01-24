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В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек - РИА Новости, 24.01.2022
В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
По меньшей мере трое полицейских и 12 протестующих были госпитализированы в ходе манифестации против санитарных мер в Брюсселе, около 70 ее участников... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:14
2022-01-24T00:14
2022-01-24T00:15
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских и 12 протестующих были госпитализированы в ходе манифестации против санитарных мер в Брюсселе, около 70 ее участников арестованы, сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF.Также отмечается, что "около 60 человек подверглись административному аресту", кроме того, еще 10 были задержаны "в судебном порядке".На акцию протеста в столице Бельгии, по данным полиции, вышли около 50 тысяч человек, были отмечены стычки с правоохранителями, которые использовали против протестующих слезоточивый газ и водомет. Европейская внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что в ходе протестов пострадали ее служебные помещения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие и "бессмысленные разрушения".Как сообщает издание Le Soir со ссылкой на организаторов акции, данные полиции о том, что на акцию собралось около 50 тысяч человек, весьма занижены и "смешны". При этом организаторы пока не могут сообщить, сколько человек, по их данным, вышли на манифестацию днем.
https://ria.ru/20220123/bryussel-1769172634.html
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в мире, бельгия, брюссель, жозеп боррель
00:14 24.01.2022 (обновлено: 00:15 24.01.2022)
В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек, трое полицейских пострадали