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В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима - РИА Новости, 24.01.2022
В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
Туристка из Нидерландов задержана в Польше за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает местная полиция. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:19
2022-01-24T00:19
2022-01-24T00:39
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ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. Туристка из Нидерландов задержана в Польше за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает местная полиция.Женщина и ее 30-летний муж были доставлены в освенцимское отделение полиции. О произошедшем была уведомлена окружная прокуратура Освенцима.В ходе проведенных оперативных мероприятия сотрудники уголовного розыска установили, "что женщина на фоне ворот с надписью "Arbeit Macht Frei" позировала для фотографии, делая жесты гитлеровского приветствия, а снимки делал ее 30-летний муж, который был допрошен в качестве свидетеля".На основании собранных доказательств подозреваемой было предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Женщина призналась в совершенном ею поступке, пояснив, что "это была глупая шутка".За публичную пропаганду нацизма ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Это не первый подобный случай. В 2013 году у ворот с надписью "Arbeit macht frei" нацистское приветствие для фотографии демонстрировали два студента из Турции. Суд приговорил их к шести годам лишения свободы условно и штрафу.
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в мире, нидерланды, польша, освенцим
00:19 24.01.2022 (обновлено: 00:39 24.01.2022)
В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
В Польше задержали голландскую туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости.
Туристка из Нидерландов задержана в Польше за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает
местная полиция.
"Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским Освенцима 29-летнюю гражданку Нидерландов. Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью "Arbeit macht frei", расположенных на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.
Женщина и ее 30-летний муж были доставлены в освенцимское отделение полиции. О произошедшем была уведомлена окружная прокуратура Освенцима.
В ходе проведенных оперативных мероприятия сотрудники уголовного розыска установили, "что женщина на фоне ворот с надписью "Arbeit Macht Frei" позировала для фотографии, делая жесты гитлеровского приветствия, а снимки делал ее 30-летний муж, который был допрошен в качестве свидетеля".
На основании собранных доказательств подозреваемой было предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Женщина призналась в совершенном ею поступке, пояснив, что "это была глупая шутка".
За публичную пропаганду нацизма ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Это не первый подобный случай. В 2013 году у ворот с надписью "Arbeit macht frei" нацистское приветствие для фотографии демонстрировали два студента из Турции. Суд приговорил их к шести годам лишения свободы условно и штрафу.