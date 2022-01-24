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РКН призвал восстановить YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне"
РКН призвал восстановить YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне" - РИА Новости, 24.01.2022
РКН призвал восстановить YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне"
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официальных YouTube-каналов радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне", сообщило ведомство. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:00
2022-01-24T17:52
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официальных YouTube-каналов радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне", сообщило ведомство."Двадцать четвертого января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио". Также видеохостинг должен объяснить причины введения ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее администрация видеохостинга указала как причину введения ограничительных мер в отношении российских каналов нарушение авторских прав. После чего, по заявлению "Русской МедиаГруппы" (владелец "Русского радио"), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещенные на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. "Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга", - указывает ведомство.Роскомнадзор считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.Ранее "Русская МедиаГруппа" сообщила, что каналы были заблокированы под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом. "Причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского радио", - говорится в сообщении.Также отмечается, что несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской МедиаГруппы" (владелец бренда "Русское радио"), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга."Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", - добавляется в сообщении.В свою очередь пресс-служба YouTube заявила, что каналы были заблокированы в рамках спора об авторских правах. "Это стандартный спор об авторских правах, когда несколько жалоб (страйков) от третьих лиц привели к временной блокировке двух упоминаемых каналов. После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены", - говорится в сообщении видеохостинга.
https://ria.ru/20211217/rt-1764215020.html
https://ria.ru/20211208/blokirovka-1762788671.html
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, "русская медиагруппа"
17:00 24.01.2022 (обновлено: 17:52 24.01.2022)
 
РКН призвал восстановить YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официальных YouTube-каналов радиостанции "Русское радио" и музыкальной группы "Земляне", сообщило ведомство.
"Двадцать четвертого января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы "Земляне" и радиостанции "Русское радио". Также видеохостинг должен объяснить причины введения ограничений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее администрация видеохостинга указала как причину введения ограничительных мер в отношении российских каналов нарушение авторских прав. После чего, по заявлению "Русской МедиаГруппы" (владелец "Русского радио"), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещенные на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. "Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга", - указывает ведомство.
Роскомнадзор считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.
Ранее "Русская МедиаГруппа" сообщила, что каналы были заблокированы под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом. "Причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского радио", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской МедиаГруппы" (владелец бренда "Русское радио"), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга.
"Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", - добавляется в сообщении.
В свою очередь пресс-служба YouTube заявила, что каналы были заблокированы в рамках спора об авторских правах. "Это стандартный спор об авторских правах, когда несколько жалоб (страйков) от третьих лиц привели к временной блокировке двух упоминаемых каналов. После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены", - говорится в сообщении видеохостинга.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube"Русская медиагруппа"
 
 
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