https://ria.ru/20220124/yemen-1769207880.html

ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене

ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене - РИА Новости, 24.01.2022

ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене

Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:34

2022-01-24T10:34

2022-01-24T10:57

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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби, где они были уничтожены силами ПВО, сообщило министерство обороны ОАЭ в Twitter, опубликовав видео поражения цели.Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что рано утром в понедельник предприняло второй обстрел целей в Эмиратах после поражения аэропорта Абу-Даби и инфраструктуры нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ на прошлой неделе в ответ на бомбардировки жилых районов в Йемене эмиратскими ВВС. Хуситы утверждают, что смогли попасть баллистическими ракетами по главной военной базе ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы американские военные."Истребители F16 ВВС ОАЭ разрушили пусковую установку беспилотников в провинции Джауф немедленно после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби, которые были уничтожены нашими силами ПВО", - отмечается в сообщении минобороны.Ранее министерство подтвердило перехват двух ракет в небе над столичным эмиратом Абу-Даби, в результате которого никто не пострадал.

https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html

https://ria.ru/20220124/rakety-1769188559.html

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в мире, оаэ, йемен, ансар алла, абу-даби