10:34 24.01.2022 (обновлено: 10:57 24.01.2022)
ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене
Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене
© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби, где они были уничтожены силами ПВО, сообщило министерство обороны ОАЭ в Twitter, опубликовав видео поражения цели.
Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что рано утром в понедельник предприняло второй обстрел целей в Эмиратах после поражения аэропорта Абу-Даби и инфраструктуры нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ на прошлой неделе в ответ на бомбардировки жилых районов в Йемене эмиратскими ВВС. Хуситы утверждают, что смогли попасть баллистическими ракетами по главной военной базе ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы американские военные.
MOD Joint Operations Command announces that at 04:10 hrs Yemen time an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jawf, immediately after it launched two ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defence systems. Video attached. pic.twitter.com/laFEq3qqLm— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022
"Истребители F16 ВВС ОАЭ разрушили пусковую установку беспилотников в провинции Джауф немедленно после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби, которые были уничтожены нашими силами ПВО", - отмечается в сообщении минобороны.
18 января, 00:19Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
Ранее министерство подтвердило перехват двух ракет в небе над столичным эмиратом Абу-Даби, в результате которого никто не пострадал.