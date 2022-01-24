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https://ria.ru/20220124/yemen-1769207880.html
ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене
ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене - РИА Новости, 24.01.2022
ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене
Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:34
2022-01-24T10:57
в мире
оаэ
йемен
ансар алла
абу-даби
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби, где они были уничтожены силами ПВО, сообщило министерство обороны ОАЭ в Twitter, опубликовав видео поражения цели.Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что рано утром в понедельник предприняло второй обстрел целей в Эмиратах после поражения аэропорта Абу-Даби и инфраструктуры нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ на прошлой неделе в ответ на бомбардировки жилых районов в Йемене эмиратскими ВВС. Хуситы утверждают, что смогли попасть баллистическими ракетами по главной военной базе ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы американские военные."Истребители F16 ВВС ОАЭ разрушили пусковую установку беспилотников в провинции Джауф немедленно после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби, которые были уничтожены нашими силами ПВО", - отмечается в сообщении минобороны.Ранее министерство подтвердило перехват двух ракет в небе над столичным эмиратом Абу-Даби, в результате которого никто не пострадал.
https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html
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в мире, оаэ, йемен, ансар алла, абу-даби
10:34 24.01.2022 (обновлено: 10:57 24.01.2022)
 
ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене

Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку для запуска беспилотников в Йемене

© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Истребители ВВС ОАЭ уничтожили установку пуска беспилотников в провинции Джауф на севере Йемена сразу после их запуска в сторону столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби, где они были уничтожены силами ПВО, сообщило министерство обороны ОАЭ в Twitter, опубликовав видео поражения цели.
Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что рано утром в понедельник предприняло второй обстрел целей в Эмиратах после поражения аэропорта Абу-Даби и инфраструктуры нефтяной компании столичного эмирата ОАЭ на прошлой неделе в ответ на бомбардировки жилых районов в Йемене эмиратскими ВВС. Хуситы утверждают, что смогли попасть баллистическими ракетами по главной военной базе ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы американские военные.
"Истребители F16 ВВС ОАЭ разрушили пусковую установку беспилотников в провинции Джауф немедленно после пуска двух ракет в сторону Абу-Даби, которые были уничтожены нашими силами ПВО", - отмечается в сообщении минобороны.
Последствия авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в столице Йемена Сане. 18 января 2022 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 00:19
Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
Ранее министерство подтвердило перехват двух ракет в небе над столичным эмиратом Абу-Даби, в результате которого никто не пострадал.
Последствия падения перехваченной ракеты в городе Дахран, Саудовская Аравия. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
06:24
ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами
 
В миреОАЭЙеменАнсар АллаАбу-Даби
 
 
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