08:34 24.01.2022 (обновлено: 08:43 24.01.2022)
Деньги на содержание собак в пунктах передержки в Якутске заканчиваются
Денег на содержание собак в пунктах передержки в Якутске осталось на три месяца
Щенки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Денег на содержание собак в пунктах передержки животных в Якутске хватит на 3 месяца, необходимо кратно увеличить финансирование, сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram.
Глава города Евгений Григорьев на еженедельной общегородской планерке выразил свои соболезнования жителям села Домна Забайкальского края, где в субботу в результате нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Он отметил, что надеется на то, что депутаты Государственной Думы РФ примут во внимание многочисленные сигналы из разных городов страны и внесут необходимые коррективы в федеральный закон.
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По данным оперштаба города, с 30 декабря 2021 года с улиц Якутска отловлено 585 безнадзорных собак.
По словам Григорьева, в настоящее время в городе необходимо кратно увеличить финансирование на пожизненное содержание собак. Расчеты мэрии будут направлены в департамент ветеринарии республики. По утвержденным правительством Якутии нормативам, в год содержание одной собаки обходится в 105 тысяч рублей (289 рублей в сутки). "Сегодня мы содержим в двух пунктах 1200 собак, обратного выпуска в город нет. Нетрудно подсчитать, что содержание такого количества животных обходится больше 10 миллионов рублей в месяц. Годовая субвенция на Якутск - 31 миллион рублей. Этой суммы хватит ровно на три месяца текущего года. Дальше денег на содержание собак нет", - приводятся слова градоначальника.
Кроме того, Григорьев рассказал о том, что в соцсетях участились сообщения от зоозащитников и зооактивистов с признаками разжигания межнациональной розни и экстремизма.
"Материалы незамедлительно должны передаваться в правоохранительные органы. Наша задача обеспечить безопасность наших граждан, оградить горожан не только от безнадзорных собак, но и несправедливых и неадекватных высказываний", - сказал глава Якутска.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.