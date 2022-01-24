https://ria.ru/20220124/yakutsk-1769193017.html

Деньги на содержание собак в пунктах передержки в Якутске заканчиваются

Деньги на содержание собак в пунктах передержки в Якутске заканчиваются - РИА Новости, 24.01.2022

Деньги на содержание собак в пунктах передержки в Якутске заканчиваются

Денег на содержание собак в пунктах передержки животных в Якутске хватит на 3 месяца, необходимо кратно увеличить финансирование, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:34

2022-01-24T08:34

2022-01-24T08:43

общество

якутск

забайкальский край

александр бастрыкин

северо-восточный федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

евгений григорьев

россия

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ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Денег на содержание собак в пунктах передержки животных в Якутске хватит на 3 месяца, необходимо кратно увеличить финансирование, сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram.Глава города Евгений Григорьев на еженедельной общегородской планерке выразил свои соболезнования жителям села Домна Забайкальского края, где в субботу в результате нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Он отметил, что надеется на то, что депутаты Государственной Думы РФ примут во внимание многочисленные сигналы из разных городов страны и внесут необходимые коррективы в федеральный закон.По данным оперштаба города, с 30 декабря 2021 года с улиц Якутска отловлено 585 безнадзорных собак.По словам Григорьева, в настоящее время в городе необходимо кратно увеличить финансирование на пожизненное содержание собак. Расчеты мэрии будут направлены в департамент ветеринарии республики. По утвержденным правительством Якутии нормативам, в год содержание одной собаки обходится в 105 тысяч рублей (289 рублей в сутки). "Сегодня мы содержим в двух пунктах 1200 собак, обратного выпуска в город нет. Нетрудно подсчитать, что содержание такого количества животных обходится больше 10 миллионов рублей в месяц. Годовая субвенция на Якутск - 31 миллион рублей. Этой суммы хватит ровно на три месяца текущего года. Дальше денег на содержание собак нет", - приводятся слова градоначальника.Кроме того, Григорьев рассказал о том, что в соцсетях участились сообщения от зоозащитников и зооактивистов с признаками разжигания межнациональной розни и экстремизма."Материалы незамедлительно должны передаваться в правоохранительные органы. Наша задача обеспечить безопасность наших граждан, оградить горожан не только от безнадзорных собак, но и несправедливых и неадекватных высказываний", - сказал глава Якутска.Ранее сообщалось о том, что глава Якутска 29 декабря ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности в городе. Причиной стало то, что на территории ипподрома стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак.

https://ria.ru/20200313/1568530022.html

https://ria.ru/20220115/yakutiya-1767965134.html

якутск

забайкальский край

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общество, якутск, забайкальский край, александр бастрыкин, северо-восточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), евгений григорьев, россия