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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам
В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам - РИА Новости, 24.01.2022
В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции просит Генпрокуратуру РФ организовать дополнительный контроль за выплатами медикам, борющимся с... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:12
2022-01-24T11:45
распространение коронавируса
общество
генеральная прокуратура рф
комитет гд по безопасности
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции просит Генпрокуратуру РФ организовать дополнительный контроль за выплатами медикам, борющимся с COVID-19, следует из документа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских."Рекомендовать генеральной прокуратуре Российской Федерации: при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в сфере социальных гарантий и прав граждан принять дополнительные меры, направленные на контроль за своевременной и в полном размере выплатой справедливой заработной платы и других гарантированных выплат в полном объеме, особенно денежных средств, предназначенных для работников скорой медицинской помощи и других медицинских работников, которые активно борются с новой коронавирусной инфекцией, в том числе работают в "красной зоне", - говорится в документе.
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общество, генеральная прокуратура рф, комитет гд по безопасности, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:12 24.01.2022 (обновлено: 11:45 24.01.2022)
 
В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам

Комитет ГД попросил Генпрокуратуру усилить контроль за выплатами медикам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции просит Генпрокуратуру РФ организовать дополнительный контроль за выплатами медикам, борющимся с COVID-19, следует из документа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских.
"Рекомендовать генеральной прокуратуре Российской Федерации: при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в сфере социальных гарантий и прав граждан принять дополнительные меры, направленные на контроль за своевременной и в полном размере выплатой справедливой заработной платы и других гарантированных выплат в полном объеме, особенно денежных средств, предназначенных для работников скорой медицинской помощи и других медицинских работников, которые активно борются с новой коронавирусной инфекцией, в том числе работают в "красной зоне", - говорится в документе.
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