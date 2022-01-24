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В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам

В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам - РИА Новости, 24.01.2022

В Госдуме попросили усилить контроль за выплатами медикам

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции просит Генпрокуратуру РФ организовать дополнительный контроль за выплатами медикам, борющимся с... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:12

2022-01-24T11:12

2022-01-24T11:45

распространение коронавируса

общество

генеральная прокуратура рф

комитет гд по безопасности

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции просит Генпрокуратуру РФ организовать дополнительный контроль за выплатами медикам, борющимся с COVID-19, следует из документа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских."Рекомендовать генеральной прокуратуре Российской Федерации: при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в сфере социальных гарантий и прав граждан принять дополнительные меры, направленные на контроль за своевременной и в полном размере выплатой справедливой заработной платы и других гарантированных выплат в полном объеме, особенно денежных средств, предназначенных для работников скорой медицинской помощи и других медицинских работников, которые активно борются с новой коронавирусной инфекцией, в том числе работают в "красной зоне", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

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