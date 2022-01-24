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Лукашенко обвинил США в подталкивании Белоруссии к войне
Лукашенко обвинил США в подталкивании Белоруссии к войне - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко обвинил США в подталкивании Белоруссии к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике не нужна война, но американцы и сами, и руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:38
2022-01-24T12:05
александр лукашенко
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике не нужна война, но американцы и сами, и руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям."Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
https://ria.ru/20220103/minsk-1766483647.html
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александр лукашенко, в мире, сша, белоруссия, евросоюз
11:38 24.01.2022 (обновлено: 12:05 24.01.2022)
 
Лукашенко обвинил США в подталкивании Белоруссии к войне

Президент Белоруссии Лукашенко: нам не нужна война, но американцы подталкивают нас к ней

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике не нужна война, но американцы и сами, и руками поляков и латышей подталкивают к этим действиям.
"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Марш националистов в Киеве, 1 января 2022 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 14:41
Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша националистов
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 22:50
Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения событий 2020 года
 
Александр ЛукашенкоВ миреСШАБелоруссияЕвросоюз
 
 
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