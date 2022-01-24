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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/voronkova-1769211768.html
В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре
В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре - РИА Новости, 24.01.2022
В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре
Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:49
2022-01-24T10:49
культура
московский драматический театр имени а. с. пушкина
новости культуры
вера воронкова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.Ранее сообщалось, что у Веры Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. Пресс-атташе театра имени Пушкина сообщила РИА Новости, что актриса находится в реанимации, ее состояние тяжелое, но стабильное."Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", - заявили РИА Новости в медицинском учреждении.
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московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, вера воронкова
10:49 24.01.2022
 
В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре

Актриса Вера Воронкова остается в реанимации московской больницы в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Вера Воронкова в сцене из спектакля "Обычный конец света" в постановке режиссера Данила Чащина на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве
Актриса Вера Воронкова в сцене из спектакля Обычный конец света в постановке режиссера Данила Чащина на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.
Ранее сообщалось, что у Веры Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. Пресс-атташе театра имени Пушкина сообщила РИА Новости, что актриса находится в реанимации, ее состояние тяжелое, но стабильное.
"Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", - заявили РИА Новости в медицинском учреждении.
Актриса Вера Воронкова - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 14:43Культура
"Руки пострадали". Соседка рассказала о пожаре в доме актрисы Воронковой
 
КультураМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаНовости культурыВера Воронкова
 
 
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