https://ria.ru/20220124/voronkova-1769211768.html

В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре

В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре - РИА Новости, 24.01.2022

В театре рассказали о состоянии Веры Воронковой, пострадавшей при пожаре

Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщили РИА Новости в городской... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:49

2022-01-24T10:49

2022-01-24T10:49

культура

московский драматический театр имени а. с. пушкина

новости культуры

вера воронкова

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Актриса театра имени Пушкина Вера Воронкова, пострадавшая дома во время пожара, находится в реанимации, состояние ее тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.Ранее сообщалось, что у Веры Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. Пресс-атташе театра имени Пушкина сообщила РИА Новости, что актриса находится в реанимации, ее состояние тяжелое, но стабильное."Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики", - заявили РИА Новости в медицинском учреждении.

https://ria.ru/20220119/voronkova-1768554800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, вера воронкова