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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/volna-1769293765.html
Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии
Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии - РИА Новости, 24.01.2022
Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии
Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад, заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:33
2022-01-24T17:34
распространение коронавируса
в мире
италия
милан
коронавирус covid-19
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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад, заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Фильиуоло."У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато, и кривая в том, что касается "омикрона", идет вниз", - приводит его слова новостной телеканал Tgcom24.Фильиуоло, который в понедельник посетил крупный центра вакцинации в Милане, выразил надежду на то, что нынешняя волна COVID-19 теперь может быстро пойти на спад. Если это приведет к превращению заболевания в эндемичную инфекцию, все мы будем удовлетворены, но сейчас нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределению бустерных доз, указал комиссар."Именно это даст нам серьезную гарантию. Когда третья доза достигнет массового охвата, безусловно, все будет хорошо", - заявил Фильиуоло.Генерал отметил, что в настоящее время завершили процесс вакцинации более 87% граждан страны в возрасте старше 12 лет, а еще более 30 миллионов человек уже получили бустерную дозу. "Это позволило возвести хороший барьер против варианта "омикрон", - сказал он.Фильиуоло заявил, что в отделении интенсивной терапии крупного ковидного госпиталя, созданного на базе Миланской ярмарки, сейчас находятся 25 человек, и все они не были привиты от коронавируса. "Думаю, что наши сограждане, которые все еще колеблются, поймут мое послание. Это действительно очень важно", - подчеркнул комиссар.По информации Высшего института здравоохранения (ISS), риск попасть в отделения интенсивной терапии для непривитых граждан сейчас выше в 21 раз. Кроме того, количество летальных исходов в результате COVID-19 среди непривитых составляет в Италии 52,9 на 100 тысяч человек, тогда как этот показатель для вакцинированных граждан, получивших бустерную дозу, равен всего 1,6. Таким образом, опасность умереть для лиц, отказывающихся сделать прививку, в 33 раза выше.
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в мире, италия, милан, коронавирус covid-19
17:33 24.01.2022 (обновлено: 17:34 24.01.2022)
 
Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии

Генерал Фильиуоло: связанная с "омикроном" волна COVID-19 в Италии пошла на спад

© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Flickr / Luca Prioli
Машина скорой помощи, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 24 янв – РИА Новости. Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад, заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Фильиуоло.
"У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато, и кривая в том, что касается "омикрона", идет вниз", - приводит его слова новостной телеканал Tgcom24.
Фильиуоло, который в понедельник посетил крупный центра вакцинации в Милане, выразил надежду на то, что нынешняя волна COVID-19 теперь может быстро пойти на спад. Если это приведет к превращению заболевания в эндемичную инфекцию, все мы будем удовлетворены, но сейчас нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределению бустерных доз, указал комиссар.
"Именно это даст нам серьезную гарантию. Когда третья доза достигнет массового охвата, безусловно, все будет хорошо", - заявил Фильиуоло.
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Генерал отметил, что в настоящее время завершили процесс вакцинации более 87% граждан страны в возрасте старше 12 лет, а еще более 30 миллионов человек уже получили бустерную дозу. "Это позволило возвести хороший барьер против варианта "омикрон", - сказал он.
Фильиуоло заявил, что в отделении интенсивной терапии крупного ковидного госпиталя, созданного на базе Миланской ярмарки, сейчас находятся 25 человек, и все они не были привиты от коронавируса. "Думаю, что наши сограждане, которые все еще колеблются, поймут мое послание. Это действительно очень важно", - подчеркнул комиссар.
По информации Высшего института здравоохранения (ISS), риск попасть в отделения интенсивной терапии для непривитых граждан сейчас выше в 21 раз. Кроме того, количество летальных исходов в результате COVID-19 среди непривитых составляет в Италии 52,9 на 100 тысяч человек, тогда как этот показатель для вакцинированных граждан, получивших бустерную дозу, равен всего 1,6. Таким образом, опасность умереть для лиц, отказывающихся сделать прививку, в 33 раза выше.
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