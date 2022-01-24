https://ria.ru/20220124/volna-1769293765.html

Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии

Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии - РИА Новости, 24.01.2022

Связанная с "омикроном" волна COVID-19 пошла на спад, заявили в Италии

Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад, заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:33

2022-01-24T17:33

2022-01-24T17:34

распространение коронавируса

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италия

милан

коронавирус covid-19

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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад, заявил в понедельник комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Фильиуоло."У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато, и кривая в том, что касается "омикрона", идет вниз", - приводит его слова новостной телеканал Tgcom24.Фильиуоло, который в понедельник посетил крупный центра вакцинации в Милане, выразил надежду на то, что нынешняя волна COVID-19 теперь может быстро пойти на спад. Если это приведет к превращению заболевания в эндемичную инфекцию, все мы будем удовлетворены, но сейчас нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределению бустерных доз, указал комиссар."Именно это даст нам серьезную гарантию. Когда третья доза достигнет массового охвата, безусловно, все будет хорошо", - заявил Фильиуоло.Генерал отметил, что в настоящее время завершили процесс вакцинации более 87% граждан страны в возрасте старше 12 лет, а еще более 30 миллионов человек уже получили бустерную дозу. "Это позволило возвести хороший барьер против варианта "омикрон", - сказал он.Фильиуоло заявил, что в отделении интенсивной терапии крупного ковидного госпиталя, созданного на базе Миланской ярмарки, сейчас находятся 25 человек, и все они не были привиты от коронавируса. "Думаю, что наши сограждане, которые все еще колеблются, поймут мое послание. Это действительно очень важно", - подчеркнул комиссар.По информации Высшего института здравоохранения (ISS), риск попасть в отделения интенсивной терапии для непривитых граждан сейчас выше в 21 раз. Кроме того, количество летальных исходов в результате COVID-19 среди непривитых составляет в Италии 52,9 на 100 тысяч человек, тогда как этот показатель для вакцинированных граждан, получивших бустерную дозу, равен всего 1,6. Таким образом, опасность умереть для лиц, отказывающихся сделать прививку, в 33 раза выше.

https://ria.ru/20220124/shtammy-1769242301.html

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в мире, италия, милан, коронавирус covid-19