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Польша рассматривает возможность военной помощи Украине
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине
Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:26
2022-01-24T18:32
в мире
украина
польша
павел солох
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ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды в понедельник."Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему", - сказал Солох.При этом он уточнил, что речь не идет о направлении на Украину польского военного контингента. "Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - сказал Солох.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html
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в мире, украина, польша, павел солох
18:26 24.01.2022 (обновлено: 18:32 24.01.2022)
 
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох допустил возможность военной помощи Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды в понедельник.
"Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему", - сказал Солох.
При этом он уточнил, что речь не идет о направлении на Украину польского военного контингента. "Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - сказал Солох.
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