https://ria.ru/20220124/voenpomosch-1769303686.html

Польша рассматривает возможность военной помощи Украине

Польша рассматривает возможность военной помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2022

Польша рассматривает возможность военной помощи Украине

Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:26

2022-01-24T18:26

2022-01-24T18:32

в мире

украина

польша

павел солох

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ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды в понедельник."Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему", - сказал Солох.При этом он уточнил, что речь не идет о направлении на Украину польского военного контингента. "Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - сказал Солох.

https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html

украина

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в мире, украина, польша, павел солох