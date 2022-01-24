https://ria.ru/20220124/voenpomosch-1769303686.html
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине
Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:26
2022-01-24T18:26
2022-01-24T18:32
в мире
украина
польша
павел солох
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_0:176:4000:2426_1920x0_80_0_0_c5480cfad2937aaea85d4a773b7692a9.jpg
ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды в понедельник."Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему", - сказал Солох.При этом он уточнил, что речь не идет о направлении на Украину польского военного контингента. "Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили", - сказал Солох.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_266:0:3735:2602_1920x0_80_0_0_d522ffc5a8d66590d8c7bf15aaa3dbcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, павел солох
18:26 24.01.2022 (обновлено: 18:32 24.01.2022)
Польша рассматривает возможность военной помощи Украине
Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох допустил возможность военной помощи Украине