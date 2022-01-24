https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html

NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины

NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2022

NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины

с

2022-01-24T02:39

2022-01-24T02:39

2022-01-24T11:59

в мире

сша

прибалтика

восточная европа

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи американских военных, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.По данным издания, в субботу высокопоставленные сотрудники Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Среди них — отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации. Бывшие и действующие военные сообщили, что речь может идти о силах ПВО, артиллерии, инженерных войсках и бойцах тылового обеспечения.Как заявили NYT анонимные источники, Байден может принять решение уже на этой неделе. По их словам, часть военных в таком случае перебросят из США, остальных - из других частей Европы. Пока не один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отправки войск на Украину.Представители администрации также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны США.Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html

https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html

сша

прибалтика

восточная европа

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в мире, сша, прибалтика, восточная европа