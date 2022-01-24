Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html
NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины
NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2022
NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины
с
2022-01-24T02:39
2022-01-24T11:59
в мире
сша
прибалтика
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи американских военных, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.По данным издания, в субботу высокопоставленные сотрудники Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Среди них — отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации. Бывшие и действующие военные сообщили, что речь может идти о силах ПВО, артиллерии, инженерных войсках и бойцах тылового обеспечения.Как заявили NYT анонимные источники, Байден может принять решение уже на этой неделе. По их словам, часть военных в таком случае перебросят из США, остальных - из других частей Европы. Пока не один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отправки войск на Украину.Представители администрации также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны США.Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html
https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html
сша
прибалтика
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3e5482283b50f0fc4890f279fd6fb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, прибалтика, восточная европа
02:39 24.01.2022 (обновлено: 11:59 24.01.2022)
 
NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украины

NYT: президент США Байден может отправить в Европу войска, авиацию и корабли из-за Украины

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : U.S. Army
Американские военные
Читать ria.ru в
с
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи американских военных, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины, утверждает газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.
По данным издания, в субботу высокопоставленные сотрудники Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Среди них — отправка от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации. Бывшие и действующие военные сообщили, что речь может идти о силах ПВО, артиллерии, инженерных войсках и бойцах тылового обеспечения.
Как заявили NYT анонимные источники, Байден может принять решение уже на этой неделе. По их словам, часть военных в таком случае перебросят из США, остальных - из других частей Европы. Пока не один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отправки войск на Украину.

Представители администрации также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны США.
Танки M1A1 Abrams армии США в Литве
22 января, 19:41
Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
02:22
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
 
В миреСШАПрибалтикаВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"
01:31Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
01:26Мали потребовала от Дании вывести из страны военный контингент
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
Лента новостейМолния
Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РоссииМали потребовала от Дании вывести из страны военный контингентЛидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников