https://ria.ru/20220124/vertolet-1769191300.html
Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года
Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года - РИА Новости, 24.01.2022
Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года
Ударные вертолеты Ка-52 впервые поступят на вооружение в Центральный военный округ в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:08
2022-01-24T08:08
2022-01-24T08:13
безопасность
ка-52 "аллигатор"
александр лапин
центральный военный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 впервые поступят на вооружение в Центральный военный округ в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружении данный тип современных вертолетов", - сказал Лапин.Вертолет Ка-52 "Аллигатор" может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Соосная схема расположения винтов позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.
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безопасность, ка-52 "аллигатор", александр лапин, центральный военный округ
08:08 24.01.2022 (обновлено: 08:13 24.01.2022)
Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года
Эскадрилья ударных вертолетов Ка-52 впервые поступит в ЦВО к концу года