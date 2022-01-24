https://ria.ru/20220124/vertolet-1769191300.html

Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года

Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года - РИА Новости, 24.01.2022

Ударные вертолеты Ка-52 поступят в ЦВО к концу года

Ударные вертолеты Ка-52 впервые поступят на вооружение в Центральный военный округ в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:08

2022-01-24T08:08

2022-01-24T08:13

безопасность

ка-52 "аллигатор"

александр лапин

центральный военный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768617939_0:94:3213:1901_1920x0_80_0_0_0854033af25e27c86c3502648b872fb6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52 впервые поступят на вооружение в Центральный военный округ в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружении данный тип современных вертолетов", - сказал Лапин.Вертолет Ка-52 "Аллигатор" может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Соосная схема расположения винтов позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.

https://ria.ru/20220124/bmp-2-1769189230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ка-52 "аллигатор", александр лапин, центральный военный округ