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Во Владимирской области четверо осужденных вербовали сокамерников в ИГ*
Во Владимирской области четверо осужденных вербовали сокамерников в ИГ* - РИА Новости, 24.01.2022
Во Владимирской области четверо осужденных вербовали сокамерников в ИГ*
Четверо заключенных колонии во Владимирской области подозреваются в вербовке других осужденных в международную террористическую организацию "Исламское... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:33
2022-01-24T15:33
2022-01-24T15:33
происшествия
владимирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Четверо заключенных колонии во Владимирской области подозреваются в вербовке других осужденных в международную террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщает УФСБ по региону."Во Владимирской области на территории одного из исправительных учреждений региона вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной террористической ячейки сторонников МТО "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.По данным УФСБ, оперативникам удалось установить причастность к преступлению четырех выходцев из Центральной Азии, осужденных за преступления общеуголовного характера."Они действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью вербовки в структуру МТО других заключенных… а также для подготовки к выезду в зоны боевых действий на территории иностранных государств после освобождения из мест лишения свободы", - информирует УФСБ.Сообщается, что в отношении всех четверых возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. В настоящее время фигуранты находятся в СИЗО для проведения дальнейших следственных действий, а также выявления их причастности к иным преступлениям, отмечается в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220113/ekstremisty-1767752629.html
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происшествия, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, центральная азия, россия
Во Владимирской области четверо осужденных вербовали сокамерников в ИГ*
Во Владимирской области четверых заключенных заподозрили в вербовке сокамерников в ИГ