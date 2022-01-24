https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке - РИА Новости, 25.01.2022
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке
Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T16:10
2022-01-24T16:10
2022-01-25T01:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора.В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации."Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220124/ekonomika-1769265412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7b7d5b9c57be82cb2f3ef2bce48a6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:10 24.01.2022 (обновлено: 01:27 25.01.2022)
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке
ЦБ России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за падения рубля
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе
регулятора.
В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.
"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", — говорится в публикации.
На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.
В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации.
"Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.
После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.