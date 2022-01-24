https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке - РИА Новости, 25.01.2022

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке

Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T16:10

2022-01-24T16:10

2022-01-25T01:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора.В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации."Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220124/ekonomika-1769265412.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия