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ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке - РИА Новости, 25.01.2022
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке
Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T16:10
2022-01-25T01:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора.В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации."Банк России &lt;…&gt; имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:10 24.01.2022 (обновлено: 01:27 25.01.2022)
 
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке

ЦБ России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за падения рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Центробанк с 15:00 понедельника приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, сообщается в релизе регулятора.
В понедельник курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года.
"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", — говорится в публикации.
На возобновление процесса будет влиять фактическая обстановка в финансовом секторе.
В ведомстве заявили, что станут следить за развитием ситуации.
"Банк России <…> имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.
После этого рублю удалось отыграть падение к доллару и евро. Ранее российская валюта теряла в стоимости из-за обострения напряженности вокруг Украины. Еще одной причиной, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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