https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769255726.html

Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей

Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 24.01.2022

Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей, следует из... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:21

2022-01-24T14:21

2022-01-24T15:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8db1331644de9585f7be109fb3d124.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований."Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - говорится в документе.Отмечается, что вакцина будет вводиться детям внутримышечно, дважды. Предполагается, что в исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов, уточняется в реестре. Завершить исследование планируется 31 декабря 2023 года. Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19