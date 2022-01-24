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Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей
Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 24.01.2022
Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей, следует из... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:21
2022-01-24T14:21
2022-01-24T15:06
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований."Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - говорится в документе.Отмечается, что вакцина будет вводиться детям внутримышечно, дважды. Предполагается, что в исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов, уточняется в реестре. Завершить исследование планируется 31 декабря 2023 года. Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:21 24.01.2022 (обновлено: 15:06 24.01.2022)
Центру Гамалеи разрешили исследования вакцины от COVID-19 для детей
Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции для детей, следует из реестра
разрешений на проведение клинических исследований.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2" у детей", - говорится в документе.
Отмечается, что вакцина будет вводиться детям внутримышечно, дважды. Предполагается, что в исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов, уточняется в реестре. Завершить исследование планируется 31 декабря 2023 года.
Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".