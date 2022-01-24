https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html

Запад подготовил страшное унижение для Украины

На Украине рассказали о страшном унижении, которое Запад подготовил стране - РИА Новости, 24.01.2022

Запад подготовил страшное унижение для Украины

Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:51

2022-01-24T18:51

2022-01-24T20:24

в мире

украина

андерс фог расмуссен

дмитрий песков

евросоюз

нато

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины.Грановский добавил, что тему "войны" с Россией раскачивают специально, чтобы киевские власти могли списать на нее все свои ошибки и преступления.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

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в мире, украина, андерс фог расмуссен, дмитрий песков, евросоюз, нато, верховная рада украины, россия