18:51 24.01.2022 (обновлено: 20:24 24.01.2022)
На Украине рассказали о страшном унижении, которое Запад подготовил стране
Политолог Грановский: Запад подготовил страшное унижение для Украины
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины.
"Бессмысленно быть за или против НАТО, потому что мы не вступаем в НАТО, нас не принимают в альянс. <…> Но внешние игроки эту морковку держат, и элиты, которые у нас в стране, продолжают якобы проводить этот курс. А сегодня оказалось, что у них эта морковка исчезнет, как тыква у Золушки в полночь. Это самое страшное, что мы вдруг через 30 лет увидим реальность, увидим мир, какой он есть, мир, который мы строили, его не существовало, и это катастрофа", — поделился мыслями эксперт.
Грановский добавил, что тему "войны" с Россией раскачивают специально, чтобы киевские власти могли списать на нее все свои ошибки и преступления.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.