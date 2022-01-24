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Запад подготовил страшное унижение для Украины
На Украине рассказали о страшном унижении, которое Запад подготовил стране - РИА Новости, 24.01.2022
Запад подготовил страшное унижение для Украины
Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:51
2022-01-24T20:24
в мире
украина
андерс фог расмуссен
дмитрий песков
евросоюз
нато
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины.Грановский добавил, что тему "войны" с Россией раскачивают специально, чтобы киевские власти могли списать на нее все свои ошибки и преступления.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, андерс фог расмуссен, дмитрий песков, евросоюз, нато, верховная рада украины, россия
18:51 24.01.2022 (обновлено: 20:24 24.01.2022)
 
На Украине рассказали о страшном унижении, которое Запад подготовил стране

Политолог Грановский: Запад подготовил страшное унижение для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" рассказал о страшном унижении, которое Запад подготовил для Украины.

"Бессмысленно быть за или против НАТО, потому что мы не вступаем в НАТО, нас не принимают в альянс. <…> Но внешние игроки эту морковку держат, и элиты, которые у нас в стране, продолжают якобы проводить этот курс. А сегодня оказалось, что у них эта морковка исчезнет, как тыква у Золушки в полночь. Это самое страшное, что мы вдруг через 30 лет увидим реальность, увидим мир, какой он есть, мир, который мы строили, его не существовало, и это катастрофа", — поделился мыслями эксперт.

Грановский добавил, что тему "войны" с Россией раскачивают специально, чтобы киевские власти могли списать на нее все свои ошибки и преступления.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В руководстве страны не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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