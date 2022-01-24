https://ria.ru/20220124/ukraina-1769340005.html

Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину

Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину - РИА Новости, 24.01.2022

Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину

Американские военные тщательно отслеживают ситуацию у границ Украины в поисках признаков неминуемого "российского вторжения", но таковых пока не наблюдают,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:37

2022-01-24T23:37

2022-01-24T23:37

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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Американские военные тщательно отслеживают ситуацию у границ Украины в поисках признаков неминуемого "российского вторжения", но таковых пока не наблюдают, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеем довольно ясную картину того, что у них там есть, и что они продолжают стягивать в западную часть России и Белоруссию", - сказал он журналистам.По его словам, Россия продолжает наращивать группировку своих сил у границ с Украиной, в том числе в Белоруссии, и США пока не видят признаков снижения напряженности в регионе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769339427.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769339272.html

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в мире, украина, сша, нато, министерство обороны сша, джон кирби, россия