США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
Госдеп заявил, что США готовы к новым контактам с Россией по ситуации вокруг Украины
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы представим письменный ответ (на предложения РФ по гарантиям безопасности - ред.). После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона провести новую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Последняя встреча Лаврова и Блинкена прошла в минувшую пятницу в Женеве по инициативе американской стороны и была посвящена обсуждению текущего кризиса европейской безопасности. Тогда глава российского ведомства заявил, что планирует новый контакт с госсекретарем США после получения ответов на российские предложения.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.