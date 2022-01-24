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https://ria.ru/20220124/ukraina-1769339272.html
США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп - РИА Новости, 24.01.2022
США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:24
2022-01-24T23:24
в мире
украина
сша
нато
энтони блинкен
восточная европа
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы представим письменный ответ (на предложения РФ по гарантиям безопасности - ред.). После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона провести новую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.Последняя встреча Лаврова и Блинкена прошла в минувшую пятницу в Женеве по инициативе американской стороны и была посвящена обсуждению текущего кризиса европейской безопасности. Тогда глава российского ведомства заявил, что планирует новый контакт с госсекретарем США после получения ответов на российские предложения.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
https://ria.ru/20220124/gotovnost-1769336091.html
https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html
украина
сша
восточная европа
россия
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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, восточная европа, нед прайс, россия
23:24 24.01.2022
 
США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп

Госдеп заявил, что США готовы к новым контактам с Россией по ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы представим письменный ответ (на предложения РФ по гарантиям безопасности - ред.). После этого мы открыты к дополнительному очному взаимодействию, если таковое с нашей точки зрения окажется полезным и конструктивным в рамках наших дипломатических усилий", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона провести новую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
22:36
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
Последняя встреча Лаврова и Блинкена прошла в минувшую пятницу в Женеве по инициативе американской стороны и была посвящена обсуждению текущего кризиса европейской безопасности. Тогда глава российского ведомства заявил, что планирует новый контакт с госсекретарем США после получения ответов на российские предложения.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
23:12
Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
 
В миреУкраинаСШАНАТОЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаНед ПрайсРоссия
 
 
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