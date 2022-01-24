https://ria.ru/20220124/ukraina-1769338855.html

Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину

Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину - РИА Новости, 24.01.2022

Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят морально "изничтожить Украину. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:14

2022-01-24T23:14

2022-01-24T23:14

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят морально "изничтожить Украину.Приведя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в Киеве не видят сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ, она также опубликовала слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что Россия не намерена идти на деэскалацию."Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769337527.html

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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, telegram (приложение), мария захарова, джон кирби, россия