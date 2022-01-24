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Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину - РИА Новости, 24.01.2022
Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят морально "изничтожить Украину. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:14
2022-01-24T23:14
в мире
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сша
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россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят морально "изничтожить Украину.Приведя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в Киеве не видят сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ, она также опубликовала слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что Россия не намерена идти на деэскалацию."Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, telegram (приложение), мария захарова, джон кирби, россия
23:14 24.01.2022
 
Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину

Представитель МИД Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США хотят морально "изничтожить Украину.
Приведя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в Киеве не видят сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ, она также опубликовала слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что Россия не намерена идти на деэскалацию.
"Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" - написала Захарова в Telegram-канале.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
23:01
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
 
В миреКиевСШАМинистерство обороны СШАTelegram (приложение)Мария ЗахароваДжон КирбиРоссия
 
 
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