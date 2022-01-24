https://ria.ru/20220124/ukraina-1769338700.html

СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", чего требовала от Киева РФ... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:14

2022-01-24T23:14

2022-01-24T23:14

в мире

украина

верховная рада украины

венецианская комиссия

ирина верещук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", чего требовала от Киева РФ для возобновления переговоров на уровне советников "нормандской четверки", сообщило в понедельник украинское издание "Европейская правда".Кабинет министров Украины провел в понедельник внеочередное заседание. Накануне заседания министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что правительство рассмотрит вопрос отзыва из Верховной рады законопроекта о переходном периоде в Донбассе. По ее словам, он нуждается в доработке."В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии… Впрочем, информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров", - сообщила "Европейская правда" на своем сайте со ссылкой на собственные источники.Также издание отмечает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства.Ранее кабмин Украины одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада. Власти рассчитывают, что законопроект позволит безопасно реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения.

https://ria.ru/20220122/format-1769090282.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, венецианская комиссия, ирина верещук