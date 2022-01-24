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СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", чего требовала от Киева РФ... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:14
2022-01-24T23:14
в мире
украина
верховная рада украины
венецианская комиссия
ирина верещук
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", чего требовала от Киева РФ для возобновления переговоров на уровне советников "нормандской четверки", сообщило в понедельник украинское издание "Европейская правда".Кабинет министров Украины провел в понедельник внеочередное заседание. Накануне заседания министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что правительство рассмотрит вопрос отзыва из Верховной рады законопроекта о переходном периоде в Донбассе. По ее словам, он нуждается в доработке."В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии… Впрочем, информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров", - сообщила "Европейская правда" на своем сайте со ссылкой на собственные источники.Также издание отмечает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства.Ранее кабмин Украины одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада. Власти рассчитывают, что законопроект позволит безопасно реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения.
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в мире, украина, верховная рада украины, венецианская комиссия, ирина верещук
23:14 24.01.2022
 
СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

Европейская правда: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины решил отозвать из Верховной рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", чего требовала от Киева РФ для возобновления переговоров на уровне советников "нормандской четверки", сообщило в понедельник украинское издание "Европейская правда".
Кабинет министров Украины провел в понедельник внеочередное заседание. Накануне заседания министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что правительство рассмотрит вопрос отзыва из Верховной рады законопроекта о переходном периоде в Донбассе. По ее словам, он нуждается в доработке.
"В понедельник правительство приняло решение отозвать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально - чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии… Впрочем, информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров", - сообщила "Европейская правда" на своем сайте со ссылкой на собственные источники.
Также издание отмечает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства.
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Ранее кабмин Украины одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода в Донбассе и Крыму, теперь его должна рассмотреть Верховная рада. Власти рассчитывают, что законопроект позволит безопасно реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссияИрина Верещук
 
 
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