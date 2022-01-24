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Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
Пентагон считает, что РФ не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T23:01
2022-01-24T23:01
2022-01-24T23:01
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министерство обороны сша
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон считает, что РФ не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби."Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию", - сказал Кирби на брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр, россия
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
Пентагон утверждает, что Россия не хочет идти на дэскалацию в ситуации вокруг Украины