https://ria.ru/20220124/ukraina-1769324656.html
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут - РИА Новости, 24.01.2022
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:49
2022-01-24T20:49
2022-01-24T20:49
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона."Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322527.html
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в мире, украина, спг, денис шмыгаль
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут