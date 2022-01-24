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Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут - РИА Новости, 24.01.2022
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:49
2022-01-24T20:49
в мире
украина
спг
денис шмыгаль
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона."Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322527.html
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в мире, украина, спг, денис шмыгаль
20:49 24.01.2022
 
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона.
"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.
Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.
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В миреУкраинаСПГДенис Шмыгаль
 
 
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