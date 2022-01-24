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В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается
В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается - РИА Новости, 24.01.2022
В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:42
2022-01-24T21:02
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
нато
денис пушилин
донецкая народная республика
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается."Наши аэродромы принимают самолеты, которые помогают нам оружием защиты. Я акцентирую, что это именно оружие для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся, это наша страна и мы никому ее отдавать не собираемся", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. По его словам, сейчас очень много желающих помогать Украине оружием в случае "агрессии РФ".В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки - об этом, в частности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока. Вместе с тем Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, нато, денис пушилин, донецкая народная республика, алексей данилов
20:42 24.01.2022 (обновлено: 21:02 24.01.2022)
 
В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается.
"Наши аэродромы принимают самолеты, которые помогают нам оружием защиты. Я акцентирую, что это именно оружие для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся, это наша страна и мы никому ее отдавать не собираемся", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. По его словам, сейчас очень много желающих помогать Украине оружием в случае "агрессии РФ".
В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки - об этом, в частности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока. Вместе с тем Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Украинский военный в Донбассе
20:30
В СНБО Украины призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью
 
В миреУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковНАТОДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАлексей Данилов
 
 
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