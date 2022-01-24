https://ria.ru/20220124/ukraina-1769323998.html

В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается

В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается - РИА Новости, 24.01.2022

В СНБО Украины заявили, что Киев ни на кого нападать не собирается

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:42

2022-01-24T20:42

2022-01-24T21:02

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ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

нато

денис пушилин

донецкая народная республика

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник заявил, что Киев ни на кого нападать не собирается."Наши аэродромы принимают самолеты, которые помогают нам оружием защиты. Я акцентирую, что это именно оружие для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся, это наша страна и мы никому ее отдавать не собираемся", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. По его словам, сейчас очень много желающих помогать Украине оружием в случае "агрессии РФ".В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки - об этом, в частности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока. Вместе с тем Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769322869.html

украина

киев

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, нато, денис пушилин, донецкая народная республика, алексей данилов