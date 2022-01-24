https://ria.ru/20220124/ukraina-1769323763.html
Премьер Украины призвал не создавать факторов для давления на экономику
Премьер Украины призвал не создавать факторов для давления на экономику - РИА Новости, 24.01.2022
Премьер Украины призвал не создавать факторов для давления на экономику
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан не паниковать по разным безосновательным информационным поводам, чтобы не создавать факторов для давления... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:39
2022-01-24T20:39
2022-01-24T20:39
в мире
украина
денис шмыгаль
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КИЕВ, 24 янв.- -РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан не паниковать по разным безосновательным информационным поводам, чтобы не создавать факторов для давления на экономику."Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Очень важно сегодня с точки зрения экономики сохранять спокойствие, твердо заниматься своей работой", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга в понедельник.
https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769322869.html
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в мире, украина, денис шмыгаль
Премьер Украины призвал не создавать факторов для давления на экономику
Премьер Украины Шмыгаль призвал не создавать факторов для давления на экономику страны