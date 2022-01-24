https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322527.html

СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией

СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 24.01.2022

СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины заслушал информацию военных о ситуации на госгранице с РФ и готовности армии, заявил в понедельник секретарь... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:23

2022-01-24T20:23

2022-01-24T20:23

в мире

данилов

украина

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины заслушал информацию военных о ситуации на госгранице с РФ и готовности армии, заявил в понедельник секретарь ведомства Алексей Данилов."Был доклад генерала (Сергея ред.) Дайнеко относительно ситуации на наших границах, генерала Буданова, руководителя военной разведки, генерала (Александра ред.) Литвиненко – главы службы внешней разведки… Кроме того, заслушали доклад главы минобороны Алексея Резникова", - заявил Данилов в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220124/mina-1769317298.html

данилов

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, данилов, украина, алексей данилов, россия