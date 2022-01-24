https://ria.ru/20220124/ukraina-1769322527.html
СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией
СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 24.01.2022
СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией
Совет национальной безопасности и обороны Украины заслушал информацию военных о ситуации на госгранице с РФ и готовности армии, заявил в понедельник секретарь... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:23
2022-01-24T20:23
2022-01-24T20:23
в мире
данилов
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины заслушал информацию военных о ситуации на госгранице с РФ и готовности армии, заявил в понедельник секретарь ведомства Алексей Данилов."Был доклад генерала (Сергея ред.) Дайнеко относительно ситуации на наших границах, генерала Буданова, руководителя военной разведки, генерала (Александра ред.) Литвиненко – главы службы внешней разведки… Кроме того, заслушали доклад главы минобороны Алексея Резникова", - заявил Данилов в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220124/mina-1769317298.html
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в мире, данилов, украина, алексей данилов, россия
СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией
СНБО Украины заслушал доклад военных о ситуации на границе с Россией и готовности армии